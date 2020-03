Strandede danskere får lov at køre hjem i udenlandske biler

Strandede danskere i udlandet, der har en bil med udenlandske plader, får ekstraordinært lov at krydse grænsen til Danmark.

Det oplyser Skatteministeriet i en pressemeddelelse.

Tiltaget skal for eksempel hjælpe danskere, der er strandet i et sommerhus i udlandet og kun har en bil med udenlandske plader stående i garagen.

Normalt må man som dansker ikke køre i Danmark med en udenlandsk bil.

Hvis man alligevel gør, vanker der en regning, men det bliver der set bort fra i den nuværende situation.

Den midlertidige ordning gælder fra 1. april og frem til udgangen af maj.

- Jeg ved, at flere har henvendt sig, fordi de sidder strandet i et sommerhus i udlandet, selv om der er en bil i garagen, siger skatteminister Morten Bødskov (S).

- I de her ekstraordinære tider skal de naturligvis kunne bruge deres udenlandske bil til at komme hjem til Danmark - præcis som vi har opfordret dem til, siger han i en pressemeddelelse.

Motorstyrelsen oplyser, at den har fået henvendelser fra et 'større antal' danskere, der er i udlandet og ikke har andre muligheder for at køre hjem end deres udenlandske bil.

Inden man sætter sig bag rettet og kører hjem til Danmark, skal man underrette Motorstyrelsen om, hvilken dag man krydser grænsen.

Det er kun tilladt at køre bilen fra adressen i udlandet og hjem til sin bopæl i Danmark. Man må altså ikke køre rundt i Danmark i bilen. Den udenlandske bil skal desuden ud af landet igen senest 31. december.