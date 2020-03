Strandede danskere på vej hjem fra Filippinerne

105 danskere, der har været strandet i Filippinerne, er lørdag på vej med kurs mod Danmark med et særfly.

Det oplyser Udenrigsministeriet.

Særflyet har i løbet af natten dansk tid samlet passagerer op i både byen Cebu og hovedstaden Manila, før det fløj mod København.

Flyet ventes at lande omkring klokken 21.55 lørdag aften.

- Med danskere spredt mange steder i landet, lokale rejserestriktioner, lukkede lufthavne og manglende landingstilladelser har det set rigtig svært ud at få danskere hjem fra Filippinerne.

- Det må jeg indrømme. Men det er lykkedes at få en stor gruppe hjem, og det er rigtig positivt, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) i en pressemeddelelse.

Ifølge Udenrigsministeriet var 251 danskere lørdag morgen strandet i Filippinerne. Antallet er opgjort klokken 9.30 og altså før flyafgangen med de 105 passagerer.

Fredag eftermiddag udtalte direktør for Udenrigsministeriets Borgerservice Erik Brøgger Rasmussen, at alle danskere efter planen skulle flyves ud af Filippinerne i løbet af weekenden.

Ministeriet oplyser dog lørdag, at der ikke er planer om flere danske fly fra Filippinerne i denne weekend.

Ifølge Udenrigsministeriet har alle danskere i Filippinerne, som har ønsket hjemrejse, fået tilbud om at købe billet til særflyvningen.

Desuden har ambassaden i Manila og et udsendt hold af myndighedspersoner den seneste uge arbejdet for at bringe danskere til Manila og Cebu, hvor flyet samlede passagerer op.

Jeppe Kofod oplyser, at ministeriet fortsat arbejder på at finde løsninger for de danskere, der stadig måtte være strandet i Filippinerne - og andre steder i verden.

- Det er svært. Det vil tage tid. Men der må ikke herske tvivl om, at det er vores største prioritet. Til dem vil jeg gerne sige: I er ikke glemt, I er ikke efterladt. Vi arbejder på at finde løsninger, siger han.

Ud over de 105 danskere er også 179 borgere fra andre lande med om bord på flyet. Der er primært tale om statsborgere fra de nordiske lande samt medarbejdere fra de danske myndigheder.