Strandet i Peru: - Det ser lidt sort ud lige nu

Hvad der skulle have været deres livs oplevelse, er for Julie Veik, Emma Overgaard, Rose Grønfeldt, og Karoline Muf endt som lidt af et kaos i stedet.

De fire piger rejste sammen med en gruppe på i alt 13 unge mennesker, som alle har sabbatår, i midten af januar afsted på en tre måneder lang rejse til Sydamerika - længe før coronavirussen havde gjort sit indtog i Danmark.

Turen skulle blandt andet gå til Peru, og det er her de nu er strandet. Grænserne er lukkede for at mindske spredningen af coronavirus, og det vil de være i hvert fald to uger frem.

- Det ser lidt sort ud lige nu. Vi får det samme at vide af Udenrigsministeriet hver dag, at vi bare skal vente og være tålmodige, siger 20-årige Julie Veik.

Udenrigsministeriets besked til de unge lyder, at situationen selvfølgelig er kompleks på grund af de lukkede grænser, og at den yderligere kompliceres, fordi man ikke har nogen udstationeret lokalt.

Julie Veik (tv.), Rose Grønfelt, Karoline Muf og Emma Overgaard (th.) sidder på et hostel i Peru og ved ikke, hvornår de kan komme til Danmark. Privatfoto

Må kun gå ud og handle

Selvom de unge grundlæggende er ved godt mod, er det ikke lige de omstændigheder, de havde forestillet sig at skulle rejse under.

- Det er mega ærgerligt. Til at starte med var vores største bekymring, at turen blev skåret en måned. Men nu vil vi bare gerne hjem og i sikkerhed i stedet for at være i det her ingenmandsland, som vi er i lige nu, siger 21-årige Rose Grønfeldt.

Størstedelen af gruppen befinder sig på et hostel i Perus hovedstad, Lima, mens fem af de unge blev tilbage i byen Cusco, inden landet lukkede ned. De har siden forgæves forsøgt at komme til Lima og slutte sig til resten af gruppen.

I Lima, fortæller de, må man kun bevæge sig uden for hostellet i tre timer om dagen, og kun hvis man skal handle.

Man skal desuden have pas med, hvis man går udenfor.

Har det godt

Trods de usikre omstændigheder har de unge det i bund og grund godt, fortæller de.

- Der bliver sørget for mad og drikke til os, og hostellet behandler os godt, men det ændrer ikke på, at vi selvfølgelig gerne vil hjem hurtigst muligt. Det er trods alt rarere at være hjemme end at være her, hvor vi ikke ved, hvad der kommer til at ske, siger 22-årige Emma Overgaard.

De unges familier har da også udtrykt bekymring over situationen, og de håber ligesom de unge selv, at det snart løser sig, så de kan vende hjem til Danmark.

- Det værste ved at være her er den der usikkerhed. Man får at vide af Udenrigsministeriet, at vi skal vente, men hvordan vil de løse det? Vil de komme og hente os, eller hvad skal der ske efter de to uger?, siger 20-årige Karoline Muf.

Udenrigsminister Jeppe Kofod oplyste på et pressemøde torsdag, at man har nedsat tre arbejdsgrupper til at hjælpe borgere hjem fra Marokko, Sydamerika og Asien.

I Peru er der i skrivende stund 154 personer, som er smittet med coronavirus.