Strandet kæmpe-hval skåret op: - Der er bevis på traume

En finhval, der var strandet i Belgien, er nu blevet obduceret for at finde den nøjagtige dødsårsag

Torsdag blev en strandet, død finhval obduceret på en strand tæt på Van Haan, 124 kilometer fra Belgiens hovedstad, Bruxelles.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Dyrlæger og studerende fra universiteterne i Liege og Gent foretog torsdag en obduktion for at finde årsagen til hvalens død.

Thierry Jauniaux, der er specielt inden for veterinærmedicin for havpattedyr ved universitetet i Liege, fortæller, at finhvalen var svag, og at der var bevis på traume.

- Så nu bliver vi nødt til at se, om vi har andre beviser på en eventuel kollision med et skib, lyder det.

Finhvalen er de næststørste nulevende dyr på jorden. Kun blåhvalen er større.

En voksen finhval vejer typisk 80-90 ton. Den længste finhval, der er blevet set, var 27 meter lang.

Se kæmpe-hvalen blive skåret op over artiklen - OBS! Billederne kan virke stødende.

Det går ikke altid efter planen, når en strandet hval skal skæres op. Her eksploderer en kaskelothval på Færøerne.

TV: Hval eksploderer i hovedet på færing