Strandhotel fyrer 200 medarbejdere

Marienlyst Strandhotel i Helsingør står til at skulle fyre en stor del af selskabets 373 medarbejdere.

Det fortæller hotellets direktør til TV2 Lorry.

- Jeg skal fyre over 200 medarbejdere. Jeg har kun et CVR-nummer, som omfatter både restaurant, spa og hotel. Og nu hvor restauranten og spaen er tvangslukket, så sidder jeg tilbage med hotellet. Og der er altså ingen, der booker et hotelværelse for at sidde og kigge ud over vandet. Så det hele er reelt tvangslukket. Men jeg får ingen kompensation, fordi jeg får at vide, at jeg kan fortsætte hotellet, siger administrerende direktør, Michael Lauritsen.

Fyringen kommer efter, at regeringen mandag meddelte, at blandt andet restauranter og fitnesscentre igen skal holde lukket grundet corona.