Strandvejret kommer tilbage

Skal du have det sidste ud af sommerferien, er det med at pakke tasken og smutte væk fra Nordvestjylland. Så får du nemlig strandvejr igen

Hvis du stadig holder sommerferie og befinder dig alle andre steder end i det nordvestlige Danmark, så kan du godt pakke strandtasken.

For den sidste uge af skolernes sommerferie byder igen på temperaturer helt op til 30 grader.

Todeling af landet

Det er dog ikke alle, der behøver at finde parasollen frem.

Danmark bliver nemlig delt i to, hvor den nordvestlige del bliver snydt for tropisk varme og må nøjes med almindelig dansk sommer.

- Den nordvestlige del af Jylland bliver skyet og med byer. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 18 og 23 grader. Resten af Jylland, Fyn og øerne får en solrig dag med mulighed for kraftige byger eller torden. Temperaturerne bliver 23-28 grader, lyder det fra vagthavende hos DMI Hans Peter Wandler.

Hvis man rigtig skal nyde solen, er det ifølge DMI på Lolland-Falster, man skal befinde sig i morgen og sågar også torsdag.

- Samme todeling af landet fortsætter torsdag, hvor der endda er mulighed for lidt højere temperaturer end onsdag. Midtsjælland rammer nok omkring 30 grader, fortsætter Hans Peter Wandler.

Koldfront kommer tilbage

Og det er med at nyde det, for allerede fredag kommer der mere almindelige temperaturer til Danmark igen.

- Torsdag sen aften kommer der et frontsystem hen over Danmark, som giver lavere temperaturer i weekenden. Her skal vi nok forvente at lande et sted mellem 16 og 21 grader, siger Hans Peter Wandler.