Streaming-giganter i problemer

OPDATERET 21.48: TV2 Play kører nu almindeligt igen.

TV2s streamingside TV2 Play oplever her til aften problemer.

Det fremgår af hjemmesiden.

Storkampen mellem FC Barcelona og Real Madrid på hovedkanalen har medført, at mange må se aftenens afsnit af julekalenderen Tinka på TV2 Play. Det kan være årsagen til udfordringerne.

TV2s presseteam skriver i en mail til Ekstra Bladet.

'En af TV2s internationale leverandører på TV2 Play har lige nu problemer med deres netværksforbindelser i Europa. Hvis du vil se ’Tinka’ eller fodboldkampen El Clásico på TV2 via TV 2 Play, så brug vores apps, som du plejer. Skulle du opleve problemer som følge af dette, kan du benytte dette alternative link til at se TV 2s hovedkanal: https://stream.tv2.dk/'

'Der arbejdes på højtryk for at løse problemet, og TV 2 beklager over for de seere, der måtte opleve problemer med afspilningen på TV2 Play'.

Samtidig oplever Yousee-kunder også problemer i Nordsjælland. Det skriver tv-udbyderen på Facebook.

