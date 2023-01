Streamingtjeneste i massive udfordringer

Opdateret: Twitch har fået rettet fejlen, og de påvirkede tjenester skulle være oppe at køre igen.

Det er langt fra en skøn brugeroplevelse, hvis man logger på streamingtjenesten Twitch tirsdag aften.

Det oplyser tjenesten selv på deres hjemmeside.

'Vi har modtaget rapporter om påvirkede tjenester. Det kan betyde, at chatten ikke virker, at der vil være loginproblemer, søgetjenesten vil være påvirket etc. Vi undersøger problemet', sådan lyder meldingen klokken 19.44.

Tjenesten melder også ud om udfordringerne på Twitch Support på Twitter.

31 millioner daglige brugere

De voldsomme udfordringer på siden vil komme til at ramme en masse brugere. I 2022 havde tjenesten omkring 31 millioner daglige brugere, som ser indhold fra tre millioner, der streamer.

Twitch er både en hjemmeside og app, der bruges til at sende livestreams.

De fleste bruger platformen til at streame computerspil, men hvis man ikke til den slags, kan man også opleve folk, der laver mad eller andet underholdning. Der er også mulighed for at interagere med dem, der streamer indholdet.