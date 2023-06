Strejke breder sig: Aflysninger i HELE landet

Fra morgenstunden mandag har store dele af landet været ramt af togkaos. Togtrafikken på Sjælland var præget af forsinkelser og aflysninger grundet arbejdsnedlæggelse hos klargøringspersonalet hos DSB, og i Jylland skabte et overgravet kabel problemer.

Og selvom kabelproblemet nu er ordnet, er der ikke ligefrem godt nyt til de jyske rejsende.

Konsekvenserne af DSB-medarbejdernes strejke mærkes nemlig nu over hele landet, hvor der resten af døgnet vil være færre afgange og aflysninger.

Det skriver DSB på deres hjemmeside.

Også S-togene er fortsat ramt. På Linje A, C, E og F kører der færre tog, og Linje Bx kører ikke. Linje B og H kører.

Mandag morgen fortalte fællestillildsmand hos DSB Dan Kirchhoff, at han ikke har oplevet lønforhandlingsmøderne med DSB som forhandlinger, og at de to parter hurtigt gik fra hinanden. Dan Kirchhoff har ikke nogen idé om, hvor længe strejken kommer til at vare.

