Strejke hos SAS fører til over 500 aflysninger onsdag

SAS aflyser 504 afgange onsdag som følge af strejken blandt selskabets piloter.

Det påvirker omkring 47.600 passagerer, oplyser SAS i en pressemeddelelse.

Strejken begyndte fredag 26. april, da SAS-piloterne i Danmark, Sverige og Norge ikke kunne blive enige med ledelsen om nye overenskomster.

Onsdag vil strejken have ført over 3300 aflysninger med sig, hvilket samlet vil have berørt 327.000 passagerer.

SAS-direktør Rickard Gustafson beklager over for de mange passagerer, som bliver påvirket af strejken.

- Jeg er dybt bekymret over, at pilotstrejken ikke er blevet løst, og at det fortsat påvirker vores kunder.

- SAS har klart sagt, at vi er parate til at fortsætte forhandlinger og finde en løsning.

- Fagforeningerne har endnu ikke indikeret, at de er klar til at droppe deres ultimative krav og vende tilbage til forhandlingsbordet, hvilket betyder, at vi er i et dødvande, siger han i en pressemeddelelse.

Parterne har endnu ikke startet nye forhandlinger, siden strejken brød ud.

Piloterne og SAS strides om arbejdstid og løn. Piloterne ønsker en større grad af forudsigelighed i deres vagtplaner og mere i løn.

Hos SAS Pilot Group, der repræsenterer piloterne, er man klar til at forhandle, hvis SAS-ledelsen bløder op på sine krav. Det sagde formand René Arpe mandag.

- Vi er klar til at forhandle med SAS, men vi kræver, at der sker en holdningsændring hos ledelsen, så vi kan komme ind i reelle forhandlinger, sagde René Arpe.

SAS oplyser, at rejsende med billet frem til 5. maj har mulighed for at omlægge deres billet eller få pengene tilbage. Desuden opfordrer selskabet kunderne til at tjekke SAS' hjemmeside.