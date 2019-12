Strejke i Københavns Lufthavn er slut

Mere end et døgn efter at cirka 200 bagageportører i Københavns Lufthavn onsdag nedlagde arbejdet, er de nu tilbage på job igen.

Det oplyser pressechef i Københavns Lufthavn Kenni Leth over for Ekstra Bladet.

- Jeg kan bekræfte, at medarbejderne er vendt tilbage. Det skete omkring klokken 15.45, siger han.

Strejken har medført forsinkelser for adskillige rejsende, ligesom at mange flypassagerer er blevet sendt af sted på ferie uden deres bagage.

- Passagerer oplever, at de skal vente længere på at komme af sted med deres fly, at de skal vente længere på at få udleveret deres baggage, og at bagagen ikke er med flyet, lød det onsdag fra pressechefen.

Ekstra Bladet har modtaget billeder og beskeder fra flere rejsende, der står i lange køer i lufthavnens ankomsthal.

- Det er rigtigt, at der er kø i ankomsthallen. Det arbejder vi på at løse, fortæller Kenni Leth.

Afskedigelser annulleret

De strejkende medarbejdere er ansat af Menzies Aviation. Menzies er et af fire handlingsselskaber, der håndterer bagage i Københavns Lufthavn. I alt 10 selskaber herunder Norwegian benytter sig af dem.

Ifølge Fagbladet 3F fyrede Menzies Aviation, som bagageportørerne er ansat af, onsdag aften tre ansatte. Afskedigelserne er torsdag blevet annulleret.

De strejkende medarbejdere er organiseret hos 3F Kastrup.

Københavns Lufthavn var i september ramt af en overenskomststridig strejke blandt bagageportørene i SAS Ground Handling. Under strejken blev 52 afgange aflyst. Samlet blev over 7700 passagerer berørt af de mange aflysninger.