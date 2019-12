Strejke i Københavns Lufthavn: Nu ordner cheferne bagage

En strejke blandt bagageportører i Københavns Lufthavn har onsdag aften fået flere chefer til at trække i arbejdstøjet for at håndtere bagagen.

Det fortæller pressechef i Københavns Lufthavn Kenni Leth til B.T.

Det sker, mens medarbejderne er til fagligt møde.

- Det er ledende personale, der ikke er medlem af fagforeningen, som de har sat ind, siger pressechefen til avisen.

Håndterer Norwegians bagage

Medarbejdere fra Menzies Aviation valgte onsdag eftermiddag at nedlægge arbejdet.

- Jeg kan bekræfte, at bagagepersonalet hos Menzies er gået til fagligt møde her klokken 13.30. Der kan opstå forsinkelser, fortalte pressechef Kenni Leth på daværende tidspunkt til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har onsdag aften forsøgt at få en kommentar fra Københavns Lufthavn, men dette har ikke været muligt.

Ingen tidshorisont

Menzies er et af fire handlingsselskaber, der håndterer bagage i Københavns Lufthavn. I alt 10 selskaber herunder Norwegian benytter sig af dem.

Det er endnu uvist, hvor længe det faglige møde fortsætter. Indtil videre har det ikke ført til forsinkelser i hverken flytrafikken eller ved bagageudleveringen.

Københavns Lufthavn strejkeramt

De strejkende medarbejdere er organiseret hos 3F Kastrup. Her havde man tidligere i dag ingen kommentar til sagen.

Københavns Lufthavn var i september ramt af en overenskomststridig strejke blandt bagageportørene i SAS Ground Handling. Under strejken blev 52 afgange aflyst. Samlet blev over 7700 passagerer berørt af de mange aflysninger.