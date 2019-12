Strejke i Københavns Lufthavn: Sendes på ferie uden bagage

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En strejke blandt bagageportører i Københavns Lufthavn har onsdag fået store konsekvenser for rejsende til og fra lufthavnen.

Det fortæller lufthavnens pressechef, Kenni Leth, til Ekstra Bladet.

- Passagerer oplever, at de skal vente længere på at komme af sted med deres fly, at de skal vente længere på at få udleveret deres baggage, og at bagagen ikke er med flyet, siger Kenni Leth.

Bagageportørerne nedlagde arbejdet og gik til fagligt møde klokken 13.30. Onsdag aften er de stadig ikke vendt tilbage til arbejdet.

Ifølge pressechefen drejer det sig om 20-30 ansatte, der strejker. I stedet er cheferne trukket i arbejdstøjet for at håndtere bagagen.

- Det er ledende personale, der ikke er medlem af fagforeningen, som de har sat ind. De løser, de opgaver de kan, og det har de gjort siden i eftermiddags, siger pressechefen.

Ingen forklaring på strejken

De strejkende medarbejdere er ansat af Menzies Aviation.

Menzies er et af fire handlingsselskaber, der håndterer bagage i Københavns Lufthavn. I alt 10 selskaber herunder Norwegian benytter sig af dem.

Kommunikationschef hos Norwegian Danmark, Andreas Hjørnholm bekræfter, at deres passagerer er påvirket af strejken.

- Det er ikke vores medarbejdere, der strejker, men konsekvensen lander hos os. Vi får ikke den service, vi har bestilt og betalt for, forklarer Andreas Hjørnholm til Ekstra Bladet, og fortsætter:

- Vi er afhængige af at Menzies Aviation kommer tilbage i arbejde. Lige nu bliver der prioriteret, at flyene kommer i luften til tiden. Men der er forsinkelser på bagagen. Det får folk at vide, når de checker ind og ved gaten, afslutter Andres Hjørnholm.

Medarbejderne har ifølge pressechef Kenni Leth ikke oplyst, hvorfor de srejker.

- Vi har ikke fået nogen forklaring på arbejdsnedlæggelsen og kan ikke udelukke, at den fortsætter i morgen, oplyser han.

Københavns Lufthavn strejkeramt

De strejkende medarbejdere er organiseret hos 3F Kastrup. Her havde man tidligere i dag ingen kommentar til sagen.

Københavns Lufthavn var i september ramt af en overenskomststridig strejke blandt bagageportørene i SAS Ground Handling. Under strejken blev 52 afgange aflyst. Samlet blev over 7700 passagerer berørt af de mange aflysninger.