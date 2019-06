Strejke kan skabe forsinkelser i lufthavnen

Det vides endnu ikke, hvad det kommer til at få af konsekvenser

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Menzies Aviation, der står for båndtransporten i flere lufthavne, strejker.

Det bekræfter pressevagten hos Københavns lufthavn, hvor Menzies Aviation også står for båndtransporten.

- Det er rigtig, at de strejker, fortæller pressevagten.

Det vides endnu ikke, hvad det kommer til at få af konsekvenser, men hvis man er i tvivl, skal man tage kontakt til det flyselskab, man flyver med, oplyser pressevagten også.

'Flyselskaberne har ansvaret for bagagen. Den opgave har de hyret et handlingselskab til. Det betyder, at hvis din bagage ikke kommer frem, eller du i øvrigt har spørgsmål omkring bagage, så er det dit flyselskab eller handlingselskabet, du skal henvende dig til,' står der på Københavns Lufthavns hjemmeside.

Følgende flyselskaber bruger Menzies Aviation; Air Arabia Maroc, British Airways, Czech Airlines, Finnair, Iberia Express, Jet Time, LEVEL, Norwegian, SmartWings, Titan Airways, Vueling og WOW.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Menzies Aviation.