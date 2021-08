Strejke-stop hjælper ikke patienterne nu

Gigtpatienter er nogle af dem, der har ventet længe på at få deres behandling eller operation på grund af sygeplejerskestrejken. Udsigten til behandling kan dog stadig være fjern

- Som patient skal man passe på med at glæde sig for tidligt.

Sådan lyder det fra direktør i Gigtforeningen, Mette Bryde Lind.

I Ekstra Bladet har man kunnet læse om, at konflikten mellem Danske Regioner og sygeplejerskerne ser ud til at slutte med et lovindgreb fra regeringen.

- Mange af gigtpatienterne ånder måske lettet op, men virkeligheden er jo, at strejken har skabt en voldsom pukkel på hospitalerne, siger hun.

På grund af sygeplejerskernes strejke er 64.677 sygehusbehandlinger ifølge Danske Regioner blevet udskudt. I blandt dem er der blandt andet tale om knæ-, skulder- og hofteoperation for gigtpatienter.

Ekstra Bladet har dog kunnet afsløre, at nogle af operationstallene er blevet pumpet i vejret af sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Meget lange udsigter

Da sygeplejerskerne også skal afvikle ferie efter strejken, har mange patienter meget lange udsigter til at kunne blive behandlet. Det bekymrer Mette Bryde Lind.

- Det er katastrofalt. De smerter, som gigtpatienter døjer med, gør jo, at de ikke kan klare deres job. Rigtig mange patienter har gået med smerter i rigtig lang tid, siger hun.

Ekstra Bladet har tidligere skrevet om Dorthe Østergaard, der har så mange smerter, da hendes behandling er blevet udskudt, at hun er blevet afhængig af morfin.

- En som Dorthe har eksempelvis ventet i utrolig lang tid på en behandling, og for hende kan der stadig være lange udsigter - selvom vi håber, hun kan komme hurtigt til, siger Mette Bryde Lind.

Man bør overveje ændring

Mette Bryde Lind er bekymret over, at en lovlig strejke kan påvirke så mange menneskers liv i så voldsom en grad. Hun mener, at man skal se på, om det er den rigtige vej videre frem.

- Det bør overvejes, hvorvidt det fremover skal kunne lade sig gøre at tage patienterne som gidsler på den her måde, siger hun.