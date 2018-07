Strejke varslet for turistattraktion: - Det ville da være rigtig ærgerligt

Køerne er lange i sommervarmen og folk er valfartet fra fra både Danmark og udlandet for at komme med en af de gule Canal Tours-både der sejler rundt i de københavnske kanaler og giver et indblik i den københavnske historie fra vandet.

Men nu kan det snart være slut med at høre guiderne fortælle, hvem der skænkede hovedstaden Operaen på Holmen og se dem vise, hvor den lille havfrue befinder sig.

Mange af de ansatte guider har nemlig meldt sig ind i HK og har nu varslet strejke, fordi de ikke mener, at deres arbejdsforhold er i orden.

De har kritiseret, at de sanitæreforhold er for dårlige samt, at arbejdsdagene er for lande, og at der ikke er nok pauser, når man arbejder de lange vagter på båden.

Efter et svar fra direktøren Mads V. Olesen i Canal Tours, hvor han bekendtgør, at der ingen problemer er med forholdene og at den klage, som er sendt af HK for medarbejderne ikke har noget som helst med virkeligheden at gøre, har de 94 ansatte, som har meldt sig ind i fagforeningen valgt at varsle, at de vil strejke, hvis forholdene ikke forbedres.

Det fortæller Peter Moesgaard, som er faglig konsulent i HK.

- Nu har vi sendt et varsel for strejke til hele koncernen Stromma, som ejer bådene, så må vi se, hvad de siger. Vi kan tidligst strejke fra den syvende august, og hvis der ikke bliver vist nogen velvilje fra dem, så gør vi det, fortæller han.

Lige nu er der lange køer for at komme med båden, men det kan være slut, hvis guiderne ikke får deres overenskomst, fortæller Peter Moesgaard fra fagforeningen HK. Foto: Anthon Unger

Kede af at misse turen

Og det kan betyde, at det ikke længere er muligt at få en guidet tur rundt i havnen. Noget som de mange turister ved bådene lørdag eftermiddag ville være rigtig kede af.

- Det ville da være super ærgerligt, fordi det er en rigtig interessant tur, fortæller Kathrine fra Sverige, der kommer direkte fra en tur på vandet med sin veninde Roxanna.

De to piger er rigtig glade for, at de fik nået at opleve turen, fordi de mener, det er noget af det allerbedste at prøve i Danmark.

- Det er jo en af de største attraktioner, det er simpelthen så hyggeligt med de mennesker, der står og vinker til en, og hele turen viser bare den gode danske energi, fortæller Kathrine og hendes veninde giver hende ret.

- Vi havde i hvert fald en rigtig god tur med båden, så ja, det ville vi da have været kede af, hvis vi ikke kunne opleve, siger Roxanna.

De to kvinder mener, at det er en dejlig oplevelse at se København fra kanalerne. Foto: Anthon Unger

Kommer ikke til at sejle

Og det kan sagtens blive realiteten for de mange turister, der gerne vil en tur med båden.

- Bådene kommer ikke til at sejle, hvis vi strejker. De må slet ikke sejle, hvis guiderne ikke er med, fordi de også fungerer som sikkerhedspersonale, fortæller Peter Moesgaard.

Og selvom det ville være ærgerligt ikke at kunne komme rundt i kanalerne, mener Birgitte og Anette fra Danmark, at det er vigtigt med ordentlige forhold for medarbejderne.

- Forholdene skal være i orden, siger Birgitte og hendes veninde er enig.

- Ja, det skal de. Det er selvfølgelig ærgerligt, hvis man ikke kan sejle, men det er vigtigt med gode forhold, fortæller Anette.

Anette og Birgitte er enige om, at det vigtigste er, at man har gode forhold på arbejdspladsen. Foto: Anthon Unger

Emma fra Sverige er ude med sine to veninder for at prøve turen rundt i København.

- Måske ville det være ærgerligt, hvis man ikke kunne sejle, men jeg ved det ikke helt, siger hun.

Hun ville egentlig bare rigtig gerne køles af i den varme danske sommer.

- Det er simpelthen så varmt udenfor, så vi ville bare rigtig gerne ud og have noget luft på vandet, fortæller hun.

Emma og veninderne er på ferie i København. De vil gerne have det lidt mere køligt med en tur på båden. Foto: Anthon Unger

Ikke min strejke

Bådføreren John står i skyggen og nyder en cigaret, inden han skal tilbage på vandet.

Han fortæller, at det absolut ikke er hans strejke, og at han ikke er en del af det.

- Bådførerne strejker ikke, vi synes ikke, det er nødvendigt. Og ja, vi får lidt mere i løn, men vi har også en uddannelse, siger han.

Synes du ikke, at forholdene er dårlige for medarbejderne?

- Det er jo ikke anderledes, end hvis du arbejder på restaurant og skal gå rundt udenfor i solen hele dagen. Jeg synes det er helt fint, fortæller han.

Han forklarer, at det er helt fint guiderne strejker, han kan bare ikke helt forstå det, fordi forholdene på ham virker meget normale.

Bådføreren John kan ikke forstå, hvor guiderne brokker sig. De 94 ansatte har klaget over for lange arbejdsdage, ingen skygge på båden og dårlige sanitæreforhold. Foto: Anthon Unger

Håber på sympati

Peter Moesgaard fortæller, at han håber på sympatistrejke fra bådførerne og andre medarbejdere, der ikke er en del af guiderne.

- Det prøver vi naturligvis at få i gang, så vi står stærkere, fortæller han.

Men under alle omstændigheder, kan bådene ifølge ham ikke sejle, hvis guiderne ikke er til stede.

- Vi ønsker en overenskomst, fordi det har de slet ikke nu. Vi beder kun om basis, og det forventer vi også at få, siger han.

Peter Moesgaard fortæller, at det næste møde mellem fagforeningen og koncernen bliver den første august.

Og ind til den syvende er det i hvert fald helt sikkert, at både danske og udenlandske turister kan nyde en tur på vandet med Canal Tours.