Strejken fortsætter: SAS aflyser over 1200 fly

Hvis man har pakket kufferten og er på vej på en sen påskeferie de næste par dage, kan det betale sig at tjekke, om der står 'SAS' på flybilletterne.

Selskabet oplyser nemlig i en pressemeddelelse, at man aflyser over 1200 flyvninger mandag og tirsdag som følge af den igangværende pilotstrejke.

I alt forventer SAS, at godt 110.000 passagerer bliver berørt af de nye aflysninger. Det drejer sig om 667 afgange mandag og 546 tirsdag.

'SAS forsøger at finde en løsning så hurtigt som muligt for at forhindre yderligere vanskeligheder for de rejsende. Vi gør alt, hvad vi kan for at hjælpe vores passagerer,' lyder det blandt andet i pressemeddelelsen.

Pilotstrejken er en konsekvens af et nedbrud i overenskomstforhandlingerne mellem SAS og de skandinaviske piloter. Stridens kerne er angiveligt løn og arbejdstid.

Forhandlingerne brød sammen natten til fredag, og siden har SAS måtte aflyse 2802 afgange.

