Strejkende er under pres

Efter timers forhandlinger har de 200 medarbejdere i Menzies nu fået et påbud om at genoptage deres arbejde inden klokken 15 torsdag eftermiddag.

Det bekræfter formanden for 3F Kastrup Henrik Bay-Clausen over for Ekstra Bladet.

- Vi har virkelig et håb, om at få dem til at arbejde igen snart. De har fået påbud om at genoptage arbejdet senest klokken 15, Hvis det ikke er tilfældet, så ryger de i arbejdsretten, siger formand for 3F Kastrup Henrik Bay-Clausen til Ekstra Bladet.

Medarbejderne har modtaget påbuddet efter et langt møde i Arbejdstilsynet torsdag formiddag.

Det er kommet frem at årsagen til den overenskomststridige strejke er dårligt arbejdsmiljø. I den forbindelse er der ligeledes blevet uddelt påbud til Menzies Aviation.

- Arbejdstilsynet har givet mange påbud om problemer med arbejdsmiljøet i firmaet. Det kan vi kun opfordre Menzies til at efterleve. Uanset hvad skal den overenskomststridige arbejdsnedlæggelse stoppe, så parterne kan få løst problemerne, siger Henrik Bay-Clausen til Fagbladet 3F.

Onsdag aften har Menzies fyret tre ansatte, som reaktion på strejken. Derudover er en blevet fyret i sidste uge, efter at være blevet testet positiv for cannabis og kokain.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Menzies.

