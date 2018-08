Strejker og forsinkelser: Bagage-kaos i lufthavnen

Ved du noget, eller har du tip? Skriv en sms til 1224 (alm. takst) eller send en mail til 1224@eb.dk

Sommerferien er for de fleste ved at nå sin ende. Folk rejser i højere grad hjem fra ferie end ud, og det kan mærkes i Københavns Lufthavn. Måske har du selv lagt mærke til kuffert-rodet ved bagageudleveringen.

I lufthavnens ankomsthal står der masser af vogne med kufferter, klapvogne og andet gods, som aldrig nåede hjem til rette ejermand. På vognene kan man se skilte, der afslører, at kufferterne har stået der i mange dage - 8 august står der blandt andet på et skilt på en af de metalvogne, bagagen står på.

Skiltet viser, at bagagen på vognen er fra 8 august i år. (Privatfoto)

Tyv ville være godt dum

Ifølge pressechef i Københavns Lufthavn, Kasper Hyllested, skyldes den rodede opstilling af eftersendt bagage mange forsinkelser og strejker i store dele af Europa de seneste dage.

- Det er i vores største interesse, at flypassagerene får deres bagage hjem så hurtigt som muligt. Vi opererer med handlingsselskaber, som står for at sende den mistede bagage ud til deres rette ejermand. Men vi har haft ekstra travlt de seneste dage, da mange danskere vender hjem fra ferie netop nu. Derfor har man måske kunne opleve flere kufferter, der står alene ved bagageudleveringen i disse dage, og det er da uheldigt, siger pressechef i Københavns Lufthavn, Kasper Hyllested.

- Er I ikke bange for, at nogle skulle blive fristet og stjæle en ekstra taske med hjem, når de nu bare står til fri afbenyttelse?

- Man skulle være godt dum, hvis man forsøger at stjæle en kuffert ved ankomsthallen. Københavns Lufthavn er et af de mest videoovervågede steder overhovedet, og her taler jeg ikke om almindelig videoovervågning i dårlig kvalitet. Vi har utrolig stor sikkerhed, så hvis man stjæler en taske, kan man være meget sikker på at blive opdaget i det, siger pressechef i Københavns Lufthavn, Kasper Hyllested.

Det er handlingsselskaber, som står for, at bagagen sendes ud til rette ejermand. (Privatfoto)

Bagagen skal fjernes

Kasper Hyllested oplyser derudover i en besked til Ekstra Bladet, at Københavns Lufthavn arbejder på sagen netop nu.

Lufthavnen har indskærpet over for handlingsselskaberne, at bagagen skal fjernes fra området, og der er indkaldt ekstra mandskab til at håndtere det.