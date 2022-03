Strid om dusør

Landbrug & Fødevarer sendte for nyligt live fra en stor kyllingehal på kyllingestald.dk.

Noget, der skulle have inkasseret en dusør på 500.000 kroner fra dyreværnsforeningen Anima. Men sådan endte det ikke.

Kun 30.000 kroner er udbetalt, det er svarende til seks procent.

Sidste efterår udlovede Anima en dusør på 500.000 kroner til den kyllingeavler, der ville give fri adgang til en stald med turbokyllinger. Landbrug & Fødevarer tog udfordringen op og ville donere pengene til julemærkehjemmene.

Men Anima mener kun, at Landbrug & Fødevarer levede op til en ud af tre af de opstillede kriterier, hvorfor dusøren er blevet markant mindre.

Ikke hvad vi efterlyste

- Det fortjener respekt at landbruget viser stalden frem til offentligheden.

- Når det er sagt, så lander initiativet et godt stykke væk fra hvad vi efterlyste. Vi vil gerne helt ind i stalden og kunne optage på klos hold og følge den enkelte kylling, udtaler pressechef Thorbjørn Schiønning, kommunikationschef hos Anima.

Overfor Ekstra Bladet uddyber han:

- Du beder om en villa, og så får du en lejlighed. Det er meget fint, men det er ikke helt det samme. Og så får man et andet beløb.

Meget uforstående

Helt på den måde ser man det ikke ligefrem ovre hos Landbrug & Fødevarer.

- Vi har bragt mere end 800 timers livestream. Jeg har svært ved at se, hvad de videre vil have, siger Morten Nielsen, pressechef i Landbrug & Fødevarer, og fortsætter:

- Jeg er meget uforstående og skuffet over, at Anima ikke vil lade en større dusør tilfalde julemærkehjemmene. Og jeg synes, at det er tankevækkende, at de ender med også at give en dusør til en helt tredje organisation, der har brudt ophavsretten.

Med den tredje organisation hentyder Morten Nielsen til, at Anima har valgt at donere 20.000 kroner til organisationen OASA til de juridske udgifter OASA måtte have som følge af at have brugt Landbrug & Fødevarers livestream uden af spørge om lov, hvilket er et brud på ophavsretten.