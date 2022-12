Strid om kirkeklokker: Nu skal sagen undersøges

Præsten i Vollsmose Kirke fik afslag på sit ønske om fremover at kunne kime til gudstjeneste juledag. Men der er nu opstået tvivl om, hvorvidt afslaget er sket på et fejlagtigt grundlag

Sagen om præsten i Vollsmose Kirke, der har fået afslag på at kime med klokkerne til jul, tager nu en ny drejning.

Menighedsrådets afslag kan nemlig være sket på et fejlagtigt grundlag.

Kirken har aldrig kunnet kime med klokkerne rent teknisk, fordi den ikke har et anlæg til det. Dermed kan der kun ringes med klokkerne, og sådan har det været, lige siden den blev bygget i 1975.

Men en kirke skal søge dispensation hos biskoppen for at undlade at kime, og ifølge præsten i Vollsmose Kirke, Jens Lind Andersen, har kirken aldrig fået den dispensation.

- De har slet ikke lov til at lade være med at kime. De skal ansøge om tilladelse, og det har de ikke gjort. Der var bare ingen, der var opmærksomme på det, før jeg kom og ville have lavet om på tingene, fortæller han til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har spurgt biskoppen ved Fyens Stift, Tine Lindhardt, om det er korrekt. Hun henviser til en udtalelse fra domprovst over Fyens Stift, Regina Ljung, som fortæller, at sagen nu undersøges nærmere.

'Efter jul vil jeg undersøge, om der eventuelt er givet en dispensation fra reglerne om kimning i forbindelse med at kirken blev bygget. Jeg vil også tage kontakt til menighedsrådet for at drøfte, om der er tekniske muligheder for at etablere et anlæg til kimning og for i det hele taget at drøfte sagen,' siger Regina Ljung i en pressemeddelelse.

Muslimer: Kim dog løs

Det er blevet en stor historie i danske medier, at præsten i Vollsmose Kirke fik afslag på at kime med klokkerne til jul, fordi menighedsrådet ønsker at tage hensyn til muslimerne i området.

Det er dog ikke et hensyn, de adspurgte muslimer forstår, for de anser det slet ikke for at være et problem og opfordrer tværtimod til at kime løs.

Og det er netop det, præsten ønsker at kunne gøre fremover, fordi kimning bruges af andre kirker ved særlige højtider som eksempelvis julen.

Jens Lind Andersen forklarer, at der skal flere tekniske foranstaltninger til, for at en kirke kan kime, som ikke findes i Vollsmose Kirke i dag. Det kan enten gøres mekanisk med en maskine eller manuelt:

- Hvis du skulle gøre det som i gamle dage, skulle du have en træhammer, der er beklædt med læder. Så skal du binde klokken op, så den hænger på siden og kneblen er i ro. Det kræver nogle reb og forskellige ting. Og så skal der være et forstærket stykke på kanten af indersiden, som man kan slå på. Og så er der også spørgsmålet om høreværn og andre arbejdsmiljøting for ham, der skal gøre det, forklarer Jens Lind Andersen.

- Men hvorfor er det så vigtigt at kunne kime med klokkerne fremfor at ringe med dem?

- Den første salme vi skal synge, siger jo det hele. 'Det kimer nu til julefest. Det kimer for den høje gæst'. Det er jo det, det handler om. Det er simpelthen sådan man i hele Danmark markerer, at det her en helt særlig fest. Undtagen lige i Vollsmose.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra formanden for menighedsrådet i Vollsmose Kirke, Kaja Vigtoft, men hun er ikke vendt tilbage.