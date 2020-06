Strid om Yahya Hassan-vej

En afstemning på Indvandrerradio Aarhus' facebook-side viser, at 76 procent går ind for, at 'Yahya Hassan Vej' eller 'Yahya Hassan Plads' skal være en del af fremtidens bykort over Aarhus.

Blot 24 procent af de 816 brugere stemte imod det forslag, som den radikale kulturrådmand Rabih Azad-Ahmad luftede efter den kontroversielle digters pludselige død for lidt over en måned siden.

- Jeg synes, han fortjener den respekt og anerkendelse, der vil være i at navngive en vej, gade eller en plads efter ham. Han har ydet et kæmpe bidrag til Aarhus og Danmark, og derfor vil jeg stille forslag i byrådet om, at vi mindes ham på denne måde, lød en del af argumentationen fra politikeren.

Kulturrådmanden fra De Radikale i Aarhus Byråd, Rabih Azad-Ahmad, her fotograferet ved Yahya Hassans begravelse i højt solskin, går ind for, at fremtiden også skal lyse på den afdøde digters unikke, lyriske evner. Foto Ernst van Norde

Uren straffeattest spænder ben

Forslaget har endnu ikke har været oppe at vende i hverken udvalg eller byråd, men politisk ordfører for Venstre og medlem af kulturudvalget i Aarhus Byråd, Hans Skou, har allerede en klar holdning til sin kulturrådmands ambition.

- Jeg kan ikke støtte sådan et forslag. Nok har vi med en fin kunstner at gøre, men der er også noget, der blokerer hos mig i denne sammenhæng, siger Hans Skou og fortsætter:

- Skal man navngive en vej eller plads efter en person, er der også tale om en form for hædersbevisning, og her synes jeg, Yahya Hassans tidligere domme i retssystemet spænder ben for, at han kan være et forbillede og fortjene en hædersbevisning.

- Det er jo digteren og ikke privatpersonen, kulturrådmand Rabih Azad-Ahmad vil anerkende på denne måde?

- Jeg betvivler ikke hans evner som en glimrende digter, men hans menneskelige værdier lukker det for mig, siger Hans Skou til Ekstra Bladet.

Afstemning viser fokus på digteren

Yahya Hassan mødte meget modstand i indvandrermiljøet, fordi han udtalte sig kritisk om både religion og opdragelse med fokus på straf i stedet for kærlighed.

Daglig leder af Indvandrerradio Aarhus, Souhail Ibrahim, mener, at radioens afstemningsresultatet viser, at digteren alligevel var respekteret - uanset om han var både åbenmundet og kriminel.

Souhail Ibrahim, med fuldskæg, mener, at afstemningsresultatet er et udtryk for, at et flertal først og fremmest kigger på digteren og ikke privatpersonen, når de forholder sig til, om en gade, vej eller plads bør navngives efter Yahya Hassan. Foto Ernst van Norde

- Resultatet viser, at folk først og fremmest kigger på, hvad Yahya Hassan har bidraget med til samfundet og ikke hans straffeattest, siger Souhail Ibrahim.

Yahya Hassan blev fundet død af sin mor i sin lejlighed i Aarhus Vest sidst i april. Han blev kun 25 år.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hvad skal vejen så hedde?

Digterens officielle fornavn var Yehya, som det kan ses på bedemandens mærkat på kisten, men han blev landskendt over navnet Yahya Hassan. Foto: Ernst van Norde

Hvis Yahya Hassan får sin vej, bliver næste spørgsmål, hvad den så skal hedde.

Digterens officielle fornavn er nemlig Yehya med et e i stedet for et ekstra a. Det fremgår både af retsbøger fra hans domme og fra mærkningen af kisten, da aarhusianeren blev begravet på den muslimske gravplads ved Vestre Kirkegård i Aarhus.

Hvorfor han valgte at kaldte sig Yahya har ikke været muligt at få uddybet.

Hos forlaget Gyldendal vækker oplysningen undren, og Simon Pasternak, der er forlagschef og redaktør for Hassans udgivelser, må melde pas på, hvorfor hans stjerneskribent ikke udgav sine digtsamlinger under sit officielle navn Yehya Hassan.

– Det har jeg ingen idé om, beklager, skriver Simon Pasternak i en mail til Ekstra Bladet.

Simon Pasternak, tv, deltog i Yahya Hassans begravelse sammen med blandt andre Martik Krasnik, chefredaktør på Weekendavisen, og digteren Lars Skinnebach. Foto: Ernst van Norde

