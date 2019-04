Strip, latex og sex: Tag med til Erotic World

Med stof for vinduerne, roterende laserlys og sexlegetøj til alle størrelser og aldre blev Valby-Hallen fredag 5. april forvandlet til et sex-mekka.

Ekstra Bladets reporter var sendt afsted med beskeden om at udvide sine grænser, og det formåede undertegnede til fulde. Blandt ældre mennesker, handicappede og helt almindelige hr. og fru Danmark stod nemlig alverdens remedier designet til at tænde seksuelle gnister.

Forvandlingen var næsten komplet med stripperstænger og arbejdsstyrken til at bemande dem, men i øjeblikke, hvor blikket faldt på ens fødder, så man en revne i det sorte gulvtæppe. Revnen afslørede det beige parketgulv og de farverige streger, som må siges at være et gymnastikgulvs varemærke.

Sådan blev fortryllelsen af Valby-Hallen ligeledes bygget op og smadret gennem undertegnedes besøg.

Det første og største aggregat var en terning lavet af latex. Michael Flyngborg og Roy Skytt fra Homoware var hurtige til at fange interessen, da de sagde, at der snart kom en slave, som ville demonstrere terningens format.

Der skulle dog gå flere timer, før showet gik i gang. Men der var Michael snarrådig og foreslog straks, at den unge reporter kunne lægge krop til.

Latex-slaven fra Ekstra Bladet

Med gonzo-journalistikkens forfader, Hunter S. Thompson, i baghovedet, var beslutningen klar. Fem minutter senere befandt jeg mig i en terning lavet af latex.

Det føltes, som om luften blev suget ud af hallens dunkle lokaler, men helt bogstaveligt talt blev luften derimod suget ud af terningen.

- Nu sker der det, at jeg lige vender dig en gang, sagde Michael Flyngborg.

Med et snuptag var verden en anden eller i hvert fald næsten vendt på hovedet. En rand af mennesker, der måske/måske ikke også overvejede at kaste et slag med gummiterningen, havde nu samlet sig for at se optrinnet.

Oplevelsen kommer til at sidde i reporteren i nogen tid endnu. Foto: Olivia Loftlund

Heldigvis blev jeg sluppet ud af mit gummifængsel for at kunne begive mig videre ud på sexmessen.

Hæng mig

Meget passende var næste påfund i gymnastikhallen, hvad man kan kalde akrobatisk udfoldelse med et twist - eller rettere sagt en knude.

Menuen bød på japansk bondage, og chefen i køkkenet gik under navnet Seeker73. Fænomenet består i at blive bundet med reb over hele kroppen, hvorefter man kan hænge fra en krog til alverdens skue. Undertegnede blev tilbudt at være hovedretten, men takkede pænt nej.

Tilbuddet lød igen.

Og et nej tak faldt - igen.

Seeker73 og Desire i et ømt øjeblik i Valby-Hallen. Foto: Olivia Loftlund

Tre-fire gange blev øvelsen gentaget, indtil reporteren blev reddet af en kvinde under navnet Desire, som med glæde ville lade sig hænge i rebet. Flot så det ud, men det var for de fleste nok at overvære seancen.