Strip-reklamer sår tvivl om ytringsfrihed

Klager fra krænkede borgere har fået Movia til at nedtage 200 reklamer fra deres busser, der tilhørte stripklubben Bada Bing.

Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med, at virksomheder overholder markedsføringslovens regel om god skik. Hertil er udstedt nogle retningslinjer, blandt andet om kønsrelateret reklame.

Ifølge retningslinjerne for kønsrelateret reklame, som Movia henviser til, kræver et forbud, at reklamen 'utvivlsomt er egnet til at vække forargelse'. Hertil står den kommercielle ytringsfrihed på den ene side, og spørgsmålet om, hvorvidt pigerne er reduceret til sexobjekter på den anden.

- Vi har modtaget 13 klager over reklamen, men vi har ikke behandlet nogen af klagerne endnu, siger Marie Asmussen, der er fuldmægtig ved Forbrugerombudsmanden. Hun henviser til, at Forbrugerombudsmandens kontor ikke har bedt Movia om at fjerne reklamerne.

Det vides ikke, om Forbrugerombudsmanden har tænkt sig at gå ind i sagen, og Marie Asmussen kan ikke udtale sig om den konkrete sag.

- En reklame, hvor nøgne eller lettere påklædte mennesker indgår, er som udgangspunkt ikke ulovlig, men hvis en reklame utvivlsomt er egnet til at vække forargelse, vil den som udgangspunkt være i strid med retningslinjerne, siger Marie Asmussen.

'Ny standard for kommerciel kommunikation'

Fra Out of House Medias administrerende direktør, Henrik Sørensen, lyder det, at reklamerne, både i 2019 og 2020, blev vurderet til at overholde retningslinjerne. Han henviser til, at Movias ordre om at fjerne reklamerne kan tolkes som en ny virkelighed for reklamebranchen.

- Praksis var, at hvis der var nøgenhed, så spørger vi Movia. Da der ikke var noget nøgenhed i reklamerne, har vi ikke spurgt Movia. Specielt heller ikke når den tidligere har været oppe i nogenlunde samme form, siger Henrik Sørensen.

- Hvis det her er kønsdiskriminerende, så bliver det her en ny standard for kommerciel kommunikation. Hvis det ikke er kønsdiskriminerende, så er den beslutning, der er taget, i strid med, hvad Forbrugerombudsmanden ønsker, afslutter Henrik Sørensen.

Billedgalleri 1 af 4 Bada Bing reklame 2020. Privatfoto 2 af 4 Bada Bing reklame 2020. Privatfoto 3 af 4 Bada Bing reklame 2020. Privatfoto 4 af 4 Bada Bing på Åboulevard, København. Privatfoto

Ejeren af stripklubben, Kasper Mortensen, føler sig snydt af medieselskabet Out of Home Media, der ejer reklamepladsen på Movias busser.

Han kræver nu af Out of Home Media, at de betaler de 463.002,76 kroner tilbage, som stripklubben har haft i udgifter til reklamekampagnen