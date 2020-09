Strøm på bilen - ja, måske

Grønne bilister må selv til lommerne. Sådan lød budskabet fra nogle bilejere, vi mødte ved E45 i Østjylland, samtidig med at planerne for omstilling af bilafgifter blev fremlagt i København

Det er helt fint med mange el-biler på vejene, men fremtidens grønne bilister må selv til lommerne, hvis de vil være med på den miljørigtige modedille.

På en rasteplads ved E45 syd for Skanderborg traf Ekstra Bladet nogle bilister, der næsten alle havde diesel i tanken snarere end en el-bil i tankerne.

Teknologien er for svag

- Teknologien i elbiler er for svag til, at jeg vil være med. Men på længere sigt er det den rigtige vej, siger Michael Carlsen. Foto: Ernst van Norde

- Altså grøn omstilling er selvfølgelig det eneste rigtige. Jeg synes bare ikke, at teknologien er på plads endnu, siger Michael Carlsen. Han arbejder med mobiltelefon teknik til større bygninger og årligt kører 25-30.000 kilometer.

Hans nye bil er en Mercedes-Benz GLE, en leaset SUV med en stærk tre-liters diesel V6'er.

- Jeg har kørt i mange benzinbiler. Nu ville jeg prøve en rigtig god bil, inden jeg bliver tvunget over i en elbil.

- Jeg er ikke helt tryg ved teknikken i elbiler. Rækkevidden er for dårlig, og så er det det med opladningstiden og et kæmpemæssigt behov for ladestandere. Det bliver svært at planlægge en arbejdsdag, tror jeg.

- På sigt er el-biler det rigtige - ingen tvivl om det. Men lad nu teknikken modnes, så elbiler bliver et reelt alternativ, siger Michael Carlsen.

Dyrt at være grøn

- Min mekaniker rådede mig fra at købe en elbil, fordi der var for få fagfolk med forstand på elbiler, siger Thorkild Kjeldsen. Foto: Ernst van Norde

Pensionist Thorkild Kjeldsen fra Vester Hassing ved Aalborg har parkeret sin Peugeot 208 1,6 diesel for at spise sin madpakke. Han synes også, at elbilers rækkevidde er for kort.

- Og så skal man være sikker på, at bilen kan blive ladet op, uanset hvor man befinder sig, siger Thorkild Kjeldsen.

Som aktivt medlem af Danmarks Naturfredningsforening kender han alle minusserne ved almindelige biler.

- Denne bil har jeg haft i to år. Egentlig ville jeg gerne have haft en grøn bil, men min mekaniker rådede mig fra det, fordi der dengang næsten ikke fandtes fagfolk med forstand på elbiler.

- Det koster at være grøn, men tingene skal jo også hænge sammen, siger Thorkild Kjeldsen.

Næste gang køber jeg en elbil

- Min næste bil bliver helt sikkert en elbil, siger ingeniør Parth Domadiya. Foto: Ernst van Norde

Ingeniør Parth Domadiya arbejder til daglig med grøn energi hos Ørsted - det tidligere DONG Energy - på selskabets filial ved Skærbækværket ved Fredericia.

Hans bil er en Honda Civic 1,6 diesel.

- Jeg kører omkring 40.000 km om året, og indtil nu har det givet god mening at køre på diesel, som giver en god brændstoføkonomi og lang rækkevidde.

- Vi slipper ikke for i bilparken at skifte over til mere grøn transportenergi. Min næste bil skal helt sikkert være en elbil, siger Parth Domadiya.

Elsker min Tesla

- Jeg elsker min Tesla, siger psykoterapeut Lisbeth Beltov, der kører 50.000 km om året og besøger rigtigt mange ladestationer. Foto: Ernst van Norde

På den store Tesla ladestation ved SunSet grillbaren i udkanten af Hedensted har psykoterapeut Lisbeth Beltov sat ladestikket i sin Tesla 90, mens hun indtager en sen frokost.

Opladningen tager en times tid, og det giver Lisbeth Beltov strøm nok til at nå hjem til bopælen på Thurø ved Svendborg.

- Jeg elsker min Tesla, men elbiler er altså besværlige. Du er nødt til at planlægge din kørsel minutiøst efter, hvor du kan få den ganopladet. Det kan godt være lidt nervepirrende, men man lærer at lægge sine ruter der, hvor der er ladestandere, siger Lisbeth Beltov.

Hun har et kørselsforbrug på ca. 50.000 km om året og har også en BMW i garagen.

- Jeg kører mest i Teslaen. Det er en fremragende bil, selv om den er dyr. Prisen må man bare finde sig i.

- Synes du det er rimeligt, at andre bilister skal betale for en del af din elbil?

- Jeg tror, det er nødvendigt for at fremme salget af grønne biler. Men det skal selvfølgelig ske på en rimelig måde, siger Lisbeth Beltov.