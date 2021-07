Strømafbrydelse forhindrer smitteopsporingsarbejde

Styrelsen for Patientsikkerhed kan i øjeblikket ikke modtage opkald eller ringe ud fra smitteopsporingen.

Det skriver styrelsen klokken 13 lørdag på Twitter.

Mens der arbejdes på at finde en løsning, opfordrer styrelsens vicedirektør, Dorthe Søndergaard, til, at man forsøger at ringe til dem igen senere.

- Og dem, vi skal have fat i, skal vi nok få fat i, forsikrer hun.

Derudover er det heller ikke muligt at tilgå styrelsens hjemmeside. Problemerne skyldes en strømafbrydelse i København.

Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke yderligere at berette om de nuværende problemer, men vil løbende komme med opdateringerne på Twitter.

Også på sundhed.dk opleves der for nuværende problemer. Her er det i øjeblikket ikke muligt at logge ind med NewID, hvilket vil forhindre borgere i at printe deres coronapas.

Det oplyser sundhed.dk i en mail.

Står man i en situation, hvor man skal bruge det digitale coronapas på en udlandsrejse, kan man dog fortsat se sit og sine børns i appen Coronapas.

Også her arbejdes der på at finde en løsning.