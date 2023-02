Strømafbrydelse i København: Næsten 5000 ramt

Mandag eftermiddag er der en større strømafbrydelse på Nørrebro i København.

Det er kunder hos selskabet Radius, der er ramt, og til Ekstra Bladet oplyser selskabet, at 4700 personer er berørt.

Strømafbrydelsen har stået på siden 16.10.

Også søndag var der en strømafbrydelse på Nørrebro, men hos Radius mener man ikke, at der er sammenhæng mellem de to. Det er altså et tilfælde, at det rammer samme område inden for så kort tid.

Kort før klokken 17 lyder meldingen fra Radius, at man håber på at løse problemet inden for en times tid.

Hvad, der er årsag til strømafbrydelsen, arbejder man på at afklare.

