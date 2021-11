Strømafbrydelse i Nuuk slukker telefoni i Grønland

En strømafbrydelse i den grønlandske by Nuuk betyder, at al telefoni i Grønland er nede.

Det skriver Grønlands Politi i en pressemeddelelse.

Byen har ifølge politiet været uden strøm siden mandag klokken 23 lokal tid (klokken 03 natten til tirsdag dansk tid).

Grønlands Televæsen oplyser ifølge pressemeddelelsen, at strømafbrydelsen fik et datacenter til at gå ned. Strømmen i datacenteret er dog retableret tirsdag, og man er ved at få tjenester i gang igen.

Det er nedbruddet i datacenteret, der er skyld i, at teleforbindelsen er nede.

Omkring klokken 18 dansk tid oplyser Grønlands Politi desuden, at flere dele af Nuuk også mangler varme.

Anne Meisner, der er redaktør på Radioavisen i grønlandske KNR Nyheder, fortæller, at der er sporadisk telefonforbindelse og strøm i Nuuk:

- Her hvor jeg står, kommer der nogle gange noget lys i kontakterne, og nogle gange slukker det hele. Det er meget sporadisk. Min fornemmelse er, at det er sådan i hele byen, siger hun.

Det er en fejl i et vandkraftværk, der er skyld i den manglende strøm. Fejlen opstod som følge af kraftige vindstød. Det oplyser myndighederne.

På grund af strømafbruddet skal myndighederne derfor kontaktes ved personlig henvendelse, hvis borgere har brug for dem. Det kan ske på politiets og brandvæsenets lokalstationer eller hos kommunefogederne i bygderne.

Politiet oplyser, at de vil patruljere i Nuuk. Også brandvæsenet er til stede flere steder i byen.

Anne Meisner fortæller, at der endnu ikke er kommet en tidshorisont for, hvornår strøm, telefonforbindelse og varme kommer tilbage.

Nogle af hendes kolleger fra KNR har været på gaden i Nuuk for at tale med byens indbyggere.

- Folk tager det egentlig rimeligt stille og roligt. Det er lidt mere normalt med strømafbrydelser heroppe, end det er i Danmark.

- Men jeg tror, at det nu er begyndt at gå op for folk, at det faktisk varer ret mange timer, og vi har endnu ikke fået at vide, hvornår det stopper, siger hun.

Dele af KNR er koblet på en nødgenerator. Det selvstyreejede medie samarbejder derfor med politiet om at sende beredskabsmeddelelser ud i radioen langs hele kysten i Grønland.

I nødstilfælde kan kystradiotjenesten Aasiaat Radio kontaktes på 112. Forbindelsen kan dog være ustabil, og det kan være nødvendigt at ringe flere gange.

Strømmen i Nuuk vil blive genetableret i et område ad gangen. Der er derfor blandt andet kommet strøm i bydelen Nuussuaq i det nordlige Nuuk tirsdag eftermiddag.