Strømløse New Orleans indfører udgangsforbud

Den amerikanske storby New Orleans har indført et udgangsforbud i byen, der er helt uden strøm efter ødelæggelserne fra orkanen Ida.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Udgangsforbuddet gælder fra klokken 20.00 tirsdag til klokken 06.00 onsdag lokal tid.

Borgmesteren i New Orleans, LaToya Cantrell, siger, at forbuddet skal forhindre kriminalitet i byen, der er mørklagt.

LaToya Cantrell siger også, at hun forventer, at elselskabet Entergy vil kunne levere lidt strøm til byen fra onsdag aften.

Men hun understreger samtidig, at det ikke nødvendigvis vil betyde, at byen hurtigere vil få strømmen fuldstændig tilbage.

Elnettet blev ødelagt søndag, da orkanen Ida ramte delstaten Louisiana, hvor New Orleans ligger, som en af de kraftigste orkaner i amerikansk historie.

Flere steder frygter folk hele uger uden elektricitet.

Louisianas guvernør, John Bel Edwards, kan tirsdag ikke give noget bud på, hvornår strømmen vil vende tilbage.

- Vi har meget arbejde foran os, og ingen forestiller sig, at det her bliver en kort proces, siger guvernøren ifølge AP.

Køerne til benzinstationerne hober sig op i New Orleans, hvor folk skal have brændstof til deres generatorer for at få strøm.

Andre uden generatorer må smide rådden mad ud af køleskabe og bruge levende lys om aftenen.

Flere låner vand fra naboers swimmingpools for at skylle ud i toilettet eller tage et bad, da der heller ikke er vand i hanerne.

Samtidig er New Orleans ramt af sensommervarme med op til 30 grader denne uge.

Byen har derfor måtte oprette syv steder, hvor folk kan blive kølet ned af aircondition og få noget at spise. Desuden er der blevet indsat transitbusser til stederne.

Foreløbig er mindst fire personer blevet bekræftet døde som følge af orkanen.

Ida gik i land i Louisiana søndag. På det tidspunkt var det en kategori 4-orkan. Siden har den bevæget sig videre, og mandag blev den nedjusteret til at være en tropisk storm.