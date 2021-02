Strømmen er gået i København Ø

'Strømmen er desværre afbrudt i området omkring adressen Otto Mallings Gade, København Ø. Vi arbejder på at løse fejlen'.

Sådan starter den sms, Radius har sendt ud til sine kunder.

Strømmen er nemlig gået.

Strømmen tilbage om to timer

Radius kan ikke sige med sikkerhed, hvornår strømmen kommer tilbage, men de regner med to timers ventetid.

- To montører kører rundt for at finde ud af, hvad der forårsager problemet, siger Emilie Linders, kommunikationsmedarbejder i Radius.

Opdateres ...