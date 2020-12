Strømmer til indkøbscentre: - Minder om da folk hamstrede

I marts blev der hamstret toiletpapir. I aften er det eau de toilette.

Onsdag aften strømmer kunderne således til indkøbscentre rundt omkring i landet for at få styr på julegaverne.

Det forlyder det fra personer, der befinder sig i de forskellige centre.

Blandt andet i Waves i Hundige og i Rødovre Centrum uden for København er kunderne strømmet til onsdag aften.

Kundetilstrømningen sker, kun kort efter at statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde annoncerede, at alle landets storcentre og stormagasiner lukker torsdag morgen som følge af smittespredningen af coronavirus i Danmark.

- Det minder om, da folk hamstrede i foråret, lyder det fra Martin, der befinder sig i Waves.

Mange mennesker i Waves onsdag aften. PRIVATFOTO

Ifølge Googles live-data, der viser aktivitet på givne steder, er der også flere kunder end normalt i blandt andet Field's og Fisketorvet i København samt i blandt andet Bruuns Galleri i Aarhus og i Aalborg Storcenter.

Vil holde længere åbent

Ekstra Bladets fotograf, der befinder sig i Danmarks største indkøbscenter, Rødovre Centrum, fortæller, at der strømmer ind med mennesker, og parkeringspladserne er så godt som fyldt op.

Der er kø uden for mange butikker i Rødovre Centrum. Foto: Kenneth Meyer

Jacob Martens Birkbøll, der er økonomidirektør i Rødovre Centrum, bekræfter over for Ekstra Bladet, at der er flere kunder end normalt.

- Der går flere ind, en der går ud, og det er ikke normalt på en onsdag aften, siger han.

Han fortæller, at medarbejderne i Informationen er blevet bedt om at blive, og vagterne er blevet bedt om at kalde flere på arbejde.

- Vi forventer, der vil være nogen de næste par timer. Normalt slukker lyset helt fra klokken 22, men nu bliver det i hvert fald holdt tændt lidt længere, siger han.

Kunderne hober sig op på gangene uden for flere butikker, der på grund af begrænsninger i antallet af kunder ikke kan lukke alle ind på én gang. Foto: Kenneth Meyer

Han fortæller, at centerets medarbejdere er rundt for at spørge i de enkelte butikker, om de vil holde længere åbent.

Han understreger, at alting foregår i god ro og orden, og at kunderne er gode til at overholde sundhedsmyndighedernes anbefalinger om blandt andet at holde afstand.

Stormagasinet Magasin har allerede meddelt, at de vil holde åbent til klokken 24 i alle butikker som følge af de nye restriktioner.

Ikke så slemt i Aalborg

Ekstra Bladets mand, der er til stede i Aalborg Storcenter, fortæller, at der ikke er lige så travlt, som indtrykket er i de københavnske storcentre.

Han har talt med centerleder Preben Bjerregaard, som fortæller, at der er lidt flere mennesker end normalt, men der er ikke decideret travlt i centeret.