Midt i madlavningen er borgerne i Hvidovre ramt af et strømnedbrud.

Det bekræfter elselskabet radius over for Ekstra Bladet.

- Klokken 17.52 får vi en meddelelse om om en højspændingsfejl i området omkring Åmarken, oplyser pressemedarbejder i Radius Ulrik Frøhlke.

Hvad der er årsag til strømnedbrudet videns endnu ikke, men Radius arbejder på at få strøm tilbage til de 3200 borgere, der er ramt af strømnedbruddet.

- Vi har folk på stedet til at lede strøm uden om, så den kan komme videre. Det kan godt være, at alle ikke får strøm på samme tid, men at det kommer lidt i etaper.

- Vi håber, at alle har strøm igen inden for et par timer, men det er list svært at sige med sikkerhed, når det sket for kort tid siden, fortæller Ulrik Frøhlke.

Opdateres...