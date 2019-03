Strømproblem sætter en stopper for metrotog til lufthavnen

Har man planer om at komme til eller fra Københavns Lufthavn i Kastrup, skal man muligvis sætte sig ind i en taxa eller et regional- eller lyntog frem for et metrotog.

På grund af et strømudfald kører der ingen metrotog på strækningen mellem Øresund Station og lufthavnen, skriver Metroselskabet på sin hjemmeside.

Omkring klokken 12.45 er der ikke oplysninger om, hvornår togene igen kan køre.

- Vi har desværre ingen tidshorisont, lyder det på hjemmesiden.

Passagerer til lufthavnen opfordres i stedet til at køre med DSB fra Nørreport eller Ørestad Station.

Problemerne med metrodriften blev meldt ud omkring klokken 12.

- Der er umiddelbart ikke problemer med resten af metrostrækningen, og vi håber, at vi igen kører som normalt, når vi rammer myldretiden, siger Jette Clausen, som er kommunikationschef ved Metro Service.

Det er Metro Service, der står for den daglige drift af metroen.

På grund af strømproblemerne er rejsegarantien trådt i kraft. Det betyder, at man kan få dækket udgifter på op til 300 kroner til en taxa.