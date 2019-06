Stryhns tilbagekalder grill-pølser: Kan give skader i munden

Stryhns A/S tilbagekalder Stadion-Griller 750 g efter fund af skarpe genstande i enkelte pakker.

Det oplyser Fødevarestyrelsen på deres hjemmeside.

Det drejer sig om grillpølser med pakkedato den 11.06.19 og sidste anvendelsesdato den 12.07.19.

Årsagen til at pølserne tilbagekaldes er, at der er risiko for skarpe genstande i produktet. De skarpe genstande i produktet medfører risiko for skade i munden eller svælget, står der i pressemeddelelsen.

Fødevarestyrelsen råder forbrugerne til at levere produktet tilbage til butikken, hvor det er købt, eller at kassere det.

