Student-mareridt: - Opkast ned af siderne

Hvad der skal være en festdag for Isabella Juul Maaløe og resten af klassen på studenterkørsel starter langt fra på den måde, som de har håbet.

Efter at deres vogn fra !AMOK studenterkørsel kommer for sent på grund af rengøring, er det ikke just en ren vogn, der kommer trillende til de ventende studenter.

- Den er møgbeskidt. Der hænger opkast ned ad siderne på den, og der ligger noget, der ligner opkast på bænkene inde i vognen, og der er tomme dåser og konfetti overalt, fortæller Isabella Juul Maaløe.

- Det er virkelig ulækkert. Vi prøver at tørre det af med en klud, men det kunne man ikke rigtig, fortæller hun.

Hun fortæller samtidig, at hun er uforstående over for, at de får at vide, at vognen er forsinket, fordi den er ved at blive rengjort, og så kommer i den tilstand.

Dette er blot et enkelt billede af, hvordan studentervognen så ud i ladet. Foto: Privatfoto

Vild kørsel

Studenterne mødes ved en fra klassen for at spise morgenmad og gøre klar, og da vognen kommer for sent, var de nødt til at skynde sig ekstra meget for at tidsplanen ikke skred.

- Vi skulle have været afsted klokken ni om morgenen, men vognen kommer først lidt over, så vi skynder os at sætte pynt og bannere op, fortæller Isabella Juul Maaløe.

- Vi kommer hjemmefra omkring 20 minutter for sent, og det, at vi er forsinket, gør, at chaufføren kører vildt hurtigt. Det er voldsomt, fortsætter hun.

På vej fra et af klassens stop kører studentervognen ind i en anden vogn på en villavej, mens studenterne er på ladet. Det medfører ifølge Isabella Juul Maaløe, at taget på vognens lad må tages af. Hun understreger dog, at chaufføren ikke kørte stærkt på det tidspunkt.

På siden af vognen hang der opkast, der ikke var vasket af. Foto: Privatfoto

Vil gerne klage

Isabella Juul Maaløe har efterfølgende været i dialog med !AMOK studenterkørsel for at få refunderet noget af beløbet, de har betalt for studenterkørslen.

- Vi vil meget gerne klage over, at vi ikke fik den bus, vi havde bestilt. Det lignede en vogn, der lige havde været brugt, så jeg synes, at det var ærgerligt at have betalt så mange penge for det, siger hun.

Isabella Juul Maaløe har krævet 25 procent refunderet, men det synes !AMOK studenterkørsel ifølge hende er for meget taget i betragtning af, at vi fik det vi ville. Hvis der var andre problemer skulle klassen have sagt det på dagen. Det står i en mail, som kontaktpersonen i klassen skulle have fået, men hun fortæller at ingen har fået mailen.

I toppen af artiklen kan du se en video af studentervognens tilstand før afgang.