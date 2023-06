Studerende forstår ikke dj-forbud: De skaber tryghed

De seneste år har mange af landets studerende haft en DJ med på studentervognene. Men en uge før årets studenteruge går i gang, har politiet indskærpet, at det faktisk er ulovligt. Virksomhedsejer og studerende raser over udmeldingen

Studerende er kede af, at de ikke må have dj's med til studenterkørsel. De mener, at det er med til at skabe tryghed under kørslen

Studentertiden er lig med fest, farver og musik.

Men en uge inden det hele går løs, har en række gymnasieklasser fået en nedslående nyhed.

Mange har nemlig ladet sig inspirere af tidligere årgange og booket en dj til at stå for musikken på studentervognene. Men det bliver ikke til noget i år, fordi Færdselsstyrelsen har indskærpet, at det er i strid med loven.

Som Ekstra Bladet har beskrevet, betyder det, at virksomheder går glip af anseelige beløb, men det frustrerer også de studerende, som vil blive ramt af det landsdækkende forbud.

- Først og fremmest er det virkelig nederen, at det sker med så kort varsel. Vi har gået i tre år og glædet os til det her. Det har jo været lovligt de sidste år, og vi kender mange, der har haft dj’s på vognene før, så det er meget frustrerende, at det pludselig ikke kan lade sig gøre, siger 20-årige Clara Legaard Laursen, der går på Midtbyens Gymnasium i Viborg.

- Men kan festen ikke være lige så god med eksempelvis en soundboks?

- Jeg tænker da, at det bliver godt lige meget hvad. Men vi får ikke det, vi havde forventet, at vi skulle have, og det er ærgerligt. Samtidig ville det det være en tryghedsfaktor, at der er en ædru person, der kan holde lidt øje med os på vognen.

Raser over politiets dj-forbud: - Det er helt absurd

Mikkel, Rana og Viljam er langtfra tilfredse med forbuddet. Foto: Kenneth Meyer

Ædru dj

Det er ikke en ny lov, der forbyder dj's på vognene. Faktisk er det den samme bekendtgørelse, der har været gældende siden 2016, men i år har Færdselsstyrelsen valgt at tolke den anderledes, så det nu er forbudt.

Men de studerende brokker sig over, at meldingen kommer så sent.

- Jeg sad i går på arbejde, da jeg fik mailen om, at det blev aflyst. Det er en uge før, vi skal køre vogn, og så er det virkelig sent. Det ville være mere rimeligt, hvis vi fik det at vide noget før.

- Det er meget ærgerligt. En virkelig nederen nyhed at få nu, siger Rana Al-Kerdi, der går på Vestskoven Gymnasium i Albertslund.

- Det ville være rart at have en ædru dj, der kan styre musikken i stedet for en masse fulde studerende på vognen, siger hun.

- Kan I få pengene retur?

- Vi ved ikke helt, om vi får pengene retur endnu.

En svinestreg

Både Clara og Rana og deres gymnasieklasser har booket både vogn og dj af firmaet EventTrucks, som er ejet af Claus Jørgensen.

Han er også meget frustreret over situationen.

- Det er en svinestreg at kaste sådan en bombe lige før højsæsonen, siger han.

- Det er helt absurd og en skør måde, politiet har håndteret det her på. De annullerer seks års praksis, blot én uge før studenterugen begynder.

- Det er med til at ødelægge vores forretning, og værst af alt så er det synd for de studerende, der har glædet sig i årevis og sparet op til det.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Færdselsstyrelsen, der forklarer, at der er farligt for både personerne på ladet og den øvrige trafik.

'Det er normalt ikke lovligt at transportere mennesker på ladet af eksempelvis en lastbil, fordi det er farligt både for de personer, der opholder sig på ladet og den øvrige trafik', skriver Henrik Sauvr, Vicedirektør for Transport, køretøjer og klima, i et svar til Ekstra Bladet.

'Når eksamenskørsel alligevel tillades, er det fordi man gerne vil hylde den tradition, og når der netop er tale om en afvigelse, der forringer sikkerheden, så fortolker Færdselsstyrelsen reglerne indskærpende. Det betyder, at selvom det ikke står klart og tydeligt, så er hensigten, at det kun er de der har afsluttet en ungdomsuddannelse af minimum 2 års varighed, der må befinde sig på ladet,'