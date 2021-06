Studerende må droppe drømmeturen: Ambassade har ikke tid

Det var en årelang drøm, der gik i opfyldelse, da Mathias Berg fik beskeden om, at han var kommet ind på sit drømmeuniversitet, nemlig Berkeley i Californien.

Her skulle han efter planen have tilbragt efterårssemesteret på et udvekslingsophold som et del af økonomistudiet på Københavns Universitet.

Men for to uger siden fik han og hundredvis af andre studerende en spand kold vand i hovedet: Den obligatoriske visa-samtale på den amerikanske ambassade i København vil ikke kunne finde sted i tide, inden han skal af sted.

Årsagen er, at ambassaden ikke har tid til flere samtaler mellem juni og september.

Samtalen er nødvendig for at man kan få adgang til USA som studerende, da den sædvanlige ESTA, man bruger som turist, ikke er tilstrækkelig til studieophold.

De mange studerende har derfor umiddelbart ingen anden udvej end at aflyse turen.

- Vi har fået at vide, at alle os, der skal til Californien, får aflyst vores udvekslingsophold af administrative årsager. Så selvom vi er optaget af universiteterne og er indregistreret og har fundet sted at bo, får vi at vide, at der ikke er tid og resurser på ambassaden til, at vi kan få et interview og dermed få vores visa, siger han.

Mathias Berg skulle efter planen læse femte semester på sit studie i Californien. Foto: Emil Agerskov

Tvinges på orlov

Mathias understreger, at han langt fra er blandt de hårdest ramte, da han stadig vil have mulighed for at tage semestret i USA i foråret 2022 - hvis ellers ambassaden får tid til samtaler inden da.

- Jeg kender flere, der er så langt i deres uddannelse, at de ikke kan få flere ECTS-point før deres speciale. Så de ville blive tvunget på orlov, hvis de stadig gerne vil på udveksling, siger han.

For Mathias er der måske et lille håb, idet han har booket en samtale på det amerikanske konsulat i Frankfurt, og på trods af, at det flere steder kun er statsborgere fra det land, ambassaden eller konsulatet er beliggende i, der kan få en tid, har han foreløbig ikke fået aflyst tiden i Frankfurt.

Ud over frustrationer over den aflyste tur og de praktiske forhold, der skal styr på, har aflysningen også haft økonomiske konsekvenser for Mathias, der har sagt sit job op og brugt penge på at skaffe bolig ved studiet i Californien.

- Og derudover koster det jo selvfølgelig også penge at tage til Frankfurt og tilbage igen for at få en samtale, fordi de ikke har tid i København, siger han.

Kan måske læse andet fag

Han understreger igen, at han langt fra er blandt de hårdest ramte, da andre har sagt deres lejlighed op i København eller betalt indskud for en lejlighed i USA, som de ikke får brug for.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Københavns Universitet, som bekræfter, at en række studerende har fået aflyst deres udvekslingsophold i USA både fra Københavns Universitet og landets øvrige videregående uddannelser.

De studerende har haft mulighed for at søge optagelse på et andet fag sideløbende med ansøgningen om udvekslingsophold. For dem, der ikke har gjort det, ser universitetet nu på muligheden for, at de kan få plads på andre fag i efteråret.