Studerende om sjofle vittigheder: Fint nok at skolen blander sig

Københavns Universitet har lavet nye retningslinjer for at undgå seksuelle krænkelser, og det gælder blandt andet om at sige nej tak til platte jokes og sjofle vittigheder

Har du for vane at tale åbenmundet om sex eller fortælle sjofle vittigheder, skal du nok gå stille på gangene på Københavns Universitet. Ellers risikerer du at få en sag på halsen.

Universitetet indfører nu regler for deres ansatte og studerende, som skal være med til at sikre, at ingen oplever krænkelser af seksuel karakter. Og det betyder også, at det potentielt kan være forbudt at fortælle sjofle vittigheder til din studiekammerat. Handlingen kan være potentielt krænkende.

- Man kan sagtens være en krænker uden at vide det. Vi har forskellige grænser, og dem skal vi passe på, siger Joan Lykkeaa, fællestillidsrepræsentant for HK-laboranterne på KU.

Joan har været medlem af udvalget, som har formuleret retningslinjerne.

Det er endnu ikke slået fast, hvilke sanktioner det vil udløse, hvis man skulle komme til at krænke nogen med en sjofel vittighed, men det er generelt vigtigt, at man tænker sig om, inden man taler:

- Der er forskellige miljøer på studiet, og det er ikke alle steder, at noget vil virke krænkende. Generelt vil jeg råde alle til at tælle til ti, inden de siger noget af seksuel karakter. Vi har endnu ikke haft nogle eksempler på folk, der har følt sig krænkede. Så vi må vurdere det gang for gang, siger Joan Lykkeaa.

Eksempler på seksuel chikane er ifølge Københavns Universitets retningslinjer Ikke ønsket fysisk kontakt - berøringer, klap, klem, knib og kærtegn.



Uvelkomne hentydninger med seksuelle undertoner - sjove historier, vittigheder og kommentarer om udseende.



Forslag, forventninger eller krav om seksuelle ydelser.



Sjofle eller kompromitterende tilbud eller invitationer til seksuelt samvær.



Fremvisning af pornografiske billeder



Fysiske overgreb

Ekstra Bladet har mødt de studerende på KU og spurgt dem, hvad de tænker om de nye retningslinjer:

(Artiklen fortsætter under billedet)



Kampagnen på KU hedder 'Over stregen, under uddannelse', og opfordrer alle til at være opmærksom på krænkende adfærd. Foto: Linda Johansen

Jakob Christiansen er 26 år og studerer statskundskab

- Når man er studerende, er det en del af studielivet at drikke øl om eftermiddagen og lave alle mulige ting. Så siger man måske en masse dumme ting, og det skal man helst kunne uden at få fingrene for meget i klemme, siger Jakob Christiansen og fortsætter:

- Jeg er bange for, at der vil komme for meget censur. Det er ikke op til ledelse at blande sig i, hvad vi studerende taler om. Nogle gange er vi bare unge, dumme mennesker, og det skal vi også have lov til.

- Hvorfor tror du, at retningslinjerne kommer nu - har det været tiltrængt?

- Overhovedet ikke. Folk er bare blevet mere sarte, og så har der været et øget fokus på seksuelle overgreb i medierne på det seneste, så det er nok derfor, det kommer nu. Men det er fuldstændigt absurd, at det er den krænkede part, der ifølge retningslinjerne er den part, som man tager udgangspunkt i. Det er meget kritisabelt.

- Det undrer mig, at så kloge mennesker kan vedtage så dumme regler, afslutter Jakob Christiansen.

(Artiklen fortsætter under billedet)



Københavns Universitet går der alt i alt 38.481 tusind studerende. Foto: Linda Johansen

Thyra Kappel Skau 20 og Sofie Enggård 21, studerer begge folkesundhedsvidenskab. De kan både se fordele og ulemper ved de nye retningslinjer.

- Jeg synes, det er fint nok, at skolen blander sig i vores ageren. Hvis man tænker på voldtægtssager på universiteter i USA. Vi har allesammen vores daglige gang her og fester sammen. Derfor synes jeg, at det er en god idé, at vi har nogle klare retningslinjer. Vi skal være ordentlige over for hinanden og ikke overskride hinandens grænser.

Sofie Enggård er enig, men mener dog ikke, at ledelsen skal opføre sig som pædagoger.

- Vi er voksne mennesker på en videregående uddannelse, så jeg tænker, at man bør forvente en del selvstændighed. Det er ikke meningen, at ledelsen skal komme og blande sig som pædagoger i folkeskolen, men på den anden side er det også utroligt rart. Det er med til at skabe noget mere tryghed.

(Artiklen fortsætter under billedet)



Udover seksuel chikane er der i retningslinjerne fokus på mobning. Både fysisk, verbal og skriftlig mobning. Foto: Linda Johansen

Jesper Fries er 25 år og studerer økonomi. Han synes det er positivt, at skolen handler.

- Jeg kan ikke se noget problem med de nye retningslinjer. Første skridt er jo at sætte fokus på det, og det har de gjort. Det er super-godt, man skal jo gøre noget. Seksuelle krænkelser er noget at det sværeste at dæmme op for.

- Kan man blande sig for meget, for eksempel ved at forbyde sjofle vittigheder?

- Det er her, at det bliver en vurderingssag. Selvfølgelig kan der være ting inden for bagatellerne, men generelt har vi jo forskellige grænser, og det er vigtigt at tage alvorligt. Alligevel skal man huske på, at der altid er to sider af samme historie.

(Artiklen fortsætter under billedet)



- Der er vigtigt at et opråb som dette, kommer nedefra, og ikke udelukkende er skabt af ledelsen, siger 25-årige Katrine Mygind Bach. Foto: Linda Johansen

Katrine Mygind Bach 25, studerer Global Development og håber, at de nye retningslinje vil sikre en sårbar gruppe:

- De seneste års fokus på grænseoverskridende rusture og lignende kunne godt indikere, at vi har brug for nogle stærke retningslinjer, for at den slags ikke sker. Det ser jeg ikke noget problem i.

- Man skal dog altid være opmærksom på, at det ikke bliver formynderisk. Men disse retningslinjer, tror jeg, kan være med til at sikre nogle grupper, som måske ikke altid har den stærkeste stemme i sager om krænkelse.