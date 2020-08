Studerende på professionshøjskole får udleveret mundbind

De studerende på Københavns Professionshøjskole skal overholde et afstandskrav på minimum en meter. Og så skal de bruge mundbind i undervisning på tværs af hold, hvor afstandskravet kan være svært at overholde.

Det oplyser Københavns Professionshøjskole i en pressemeddelelse forud for studiestarten.

De studerende skal ikke selv have mundbind med i tasken. De bliver udleveret til dem. Gratis, oplyser professionshøjskolen.

Ifølge skolens hjemmeside går der mere end 20.000 studerende på uddannelsesinstitutionen.

- Det er meget vigtigt for os, at vi igen kan tilbyde vores mange studerende fysisk undervisning, siger rektor Stefan Hermann i pressemeddelelsen.

- Vi har gjort os mange erfaringer med den digitale undervisning hen over foråret, men det er også tydeligt, at vi savner det ægte møde mellem mennesker.

I særlige tilfælde vil afstandskravet være to meter. De studerende vil undervises i de samme hold mere end før for at undgå smittespredning.

- Vi kommer især til at prioritere fysisk fremmøde, når det handler om introforløb og førsteårsstuderende, der skal godt i gang med deres uddannelse.

- Det er vigtigt for studiemiljøet og deres trivsel, at de får knyttet bånd i deres studiegrupper. Træne- og øveaktiviteter som for eksempel når vores sygeplejerskestuderende skal lære at tage blodprøver, er også svært at lære digitalt, så det vil også være et højt prioriteret område for vores fysiske undervisning, siger Stefan Hermann.

Der er optaget cirka 5800 nye studerende på Københavns Professionshøjskole i det nye studieår. På grund af coronakrisen er rusture i år aflyst.

I det hele taget fylder corona fortsat på uddannelsessteder i hele landet.

Således skal elever og ansatte på Roskilde Katedralskole bruge mundbind uden for klasselokalerne, når de onsdag begynder efter sommerferien.

- Før sommerferien havde vi måske et håb om, at vi kunne vende tilbage efter ferien til en næsten normal hverdag.

- De seneste dages udvikling har imidlertid understreget, at covid-19 er en lige så alvorlig trussel som før sommerferien, lød det fra rektor Claus Niller Nielsen i en pressemeddelelse mandag.