Studerende snød mere til eksamen under coronapandemien

I 2020 og 2021 fik de danske universiteter betydeligt flere sager om eksamenssnyd.

Det viser tal fra seks ud af otte danske universiteter, som DR har fået i en aktindsigt.

I 2017 havde de seks universiteter tilsammen 548 sager om eksamenssnyd.

I 2021 var det tal steget til 943 sager.

Formanden for Rektorkollegiet, Anders Bjarklev, siger til DR, at han mener, at de mange omstillinger under coronapandemien har bidraget til den stigende sagsbølge.

- Jeg tror, det hænger sammen med, at vi har en situation, hvor vi lige pludselig over meget kort tid var nødt til at omlægge eksamensformer.

- Dermed har vi simpelthen ikke haft tiden til at forberede og sikre, at det var svært at lave snyd, siger han.

Julie Lindmann, som er forperson for Danske Studerendes Fællesråd, siger til DR, at hun mener, at det er skræmmende høje tal.

Men hun tilføjer også, at det vidner om, at de studerende har været presset under pandemien.

Selv hvis smittetallene med corona skulle stige igen i efteråret, siger Anders Bjarklev til DR, at universiteterne er bedre forberedt.

Anders Bjarklev og Julie Lindmann er enige om, at hjemmeeksaminer er forsvarlige at gennemføre. Det siger de til DR.

DR's tal stammer fra Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Københavns Universitet, Copenhagen Business School, Roskilde Universitet og IT-Universitetet.

Det er de seks universiteter, hvor det har været muligt at sammenligne tallene om eksamenssnyd.

Universiteterne har mulighed for at tage en række sanktioner i brug, hvis de tager en studerende i at snyde. Det kan være alt fra en advarsel til en permanent bortvisning fra universitetet.

DR har bedt om et interview med uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (S). Det har ikke været muligt.