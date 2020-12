Studerendes snyd til eksamen er fordoblet under corona

Antallet af studerende, der snyder til eksamen, er steget markant under coronakrisen.

Det skriver fagbladet DM Akademikerbladet.

På Københavns Universitet og DTU er antallet af sager om eksamenssnyd fordoblet, mens CBS har haft over 10 gange så mange tilfælde af ikketilladt samarbejde i år sammenlignet med sidste år.

- Det er svært at sige, hvad den nøjagtige årsag er, men det er da påfaldende, at stigningen falder sammen med omlægning til onlineeksamener, siger Rie Snekkerup, der er vicedirektør for Uddannelser og Studerende på KU.

- Vi kan se, at de har samarbejdet og kommunikeret mere med deres medstuderende, end hvad de havde lov til.

Mens KU normalt har 50-60 sager om eksamenssnyd, er tallet allerede over 100 i år. Stigningen kan ikke spores til en enkelt eksamen, årgang eller fag, forklarer vicedirektøren.

Studenterrådet på KU's forperson Mike Gudbergsen minder om, at mange studerende har følt sig pressede under hjemsendelsen, og at undervisningen har været dårligere end sædvanligt.

- Det er ærgerligt, da snyd ikke gavner nogen. Men jeg kan godt forstå, hvis mange studerende har følt sig presset i foråret. Det betyder selvfølgelig ikke, at man skal snyde, tilføjer han.

Mike Gudbergsen peger også på, at det bliver lettere at snyde, når man rykker eksamener, hvor man ikke må bruge hjælpemidler, til en hjemmeeksamen.

Også CBS melder om en stigning af tilfælde af mistanke om snyd. Sidste år modtog CBS 15 indberetninger om ikketilladt samarbejde mellem studerende under prøver. I år har de modtaget 178.

Den voldsomme stigning har fået CBS til at starte en kampagne, der har til formål at oplyse studerende om, hvordan de undgår at komme til at snyde i eksamen uden at vide det. Derudover skal nystartede studerende gennem et onlinekursus i akademisk redelighed.

Også DTU har set en markant stigning i mistanke om snyd. Her blev 183 studerende indberettet for mistanke om eksamenssnyd i 2019, hvoraf 117 blev sanktioneret.

Tallet for 2020 ligger indtil videre på cirka 265, tæt på en fordobling. Hvor mange af disse, der bliver sanktioneret, er ikke opgjort endnu.

Vicedirektør Rie Snekkerup fra KU understreger over for DM Akademikerbladet, at de fleste studerende stadig overholder reglerne.

- Vi har over foråret afviklet mere end 150.000 eksamenshandlinger, så tallet skal ses i forhold til det, siger hun.