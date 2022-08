Studie: Alkohol kan løse fødevarekriser

I stedet for at hælde din Tequila Sunrise i svælget, kan det være du skal dele den med din urtehave.

En fuld plante klarer sig nemlig bedre under tørke end en ædru plante.

Det antyder et nyt studie publiceret i Plant and Cell Physiology ifølge CNN.

Det japanske studies undersøgelser viser, at planter kan overleve op til to uger under en tørke, hvis man altså er villig til at dele sin ethanol-holdig alkohol.

- Opdagelserne kom efter en proces, hvor vi søgte efter komponenter, der gør planter modstandsdygtige mod stress, forklarede Motoaki Seki, studiets ledende skribent, til CNN.

Drak planterne fulde

Når planter ikke får tilstrækkeligt vand, begynder de at naturligt at producere ethanol. Og selvom det er uvist, hvorfor planterne danner ethanol, fik det japanske forskere til at skabe en teori.

De lavede to hold planter - ædru planter og fulde planter.

Over tre dage vandede forskerne begge hold planter, men de fulde planter fik et skud ethanol, som de ædru ikke fik. Herefter lod de være med at vande nogen af planterne i to uger, for at skabe en tørke situationen.

Og det virkede.

De fulde planter klarede sig langt bedre end de ædru. Mens kun fem procent af planterne, der ikke havde fået ethanol op til tørken, klarede sig gennem forsøget, så overlevede hele 75 procent af de fulde planter.

Store udsigter

Forsøget er blevet lavet i laboratorier, men forskerne vil nu forsøge at teste alkohol-løsningen på markplanter.

Og hvis studiets fund gentager sig i næste fase, er ikke kun en fordel for verdens urtehaver.

Den nye viden kan nemlig være med til at afhjælpe store fødevarekriser, når tørken rammer.

Ved at give ris- og hvedemarker ethanol forud for en tørke, kan afgrøderne bedre klare sig gennem og nå ud til de folk, der ellers ville sulte.