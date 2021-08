Studie: Bekymrende nyt om delta-variant

En nyt britisk studie viser, at fuldt vaccinerede sagtens kan bære en stor mængde virus, og det kan være skidt nyt for dem, der ikke har fået sit vaccine-stik endnu

Et nyt britisk studie er nået frem til en konklusion, der potentielt kan være skidt nyt for de mennesker, der ikke er vaccineret imod covid-19.

Det skriver britiske The Guardian.

Årsagen er, at forskerne fra University of Oxford har fundet frem til, at fuldt vaccinere kan bære lige så høje niveauer af virus i sig, når de er smittet med delta-varianten.

Og hvorfor er det så skidt?

Selv om det stadig ikke er 100 procent klarlagt, i hvor høj grad de vaccinerede kan bære smitten videre, så er frygten nu, at når de kan have så meget virus i sig, så er risikoen større for at sprede smitten. Og imens de selv er godt beskyttet med en vaccine, så kan de ikke-vaccinerede blive ekstra sårbare.

Det fortæller professor i medicinsk statistik og epidemiologi Sarah Walker.

- Det faktum, at de kan have et højt niveau i sig indikerer, at de mennesker, som stadig ikke er vaccineret, måske ikke er så beskyttede imod delta-varianten, som vi havde håbet på.

Det skal dog understreges, at alle tal fortsat tyder på, at hvis du er vaccineret, så er der meget lav risiko for at få et alvorligt forløb, hvis du bliver smittet. Også hvis det er delta-varianten.

Flere intensivafdelinger i USA er presset. Her i Louisiana, der er en af de hårdest ramte stater i USA. Foto: Mario Tama/Ritzau Scanpix

SSI-notat

Onsdag kom det frem, at et nyt notat fra SSI viser, at covid-19-vaccinerne er effektive mod den dominerende Delta-variant.

I notatet fremgår det, at de vacciner, som danskerne bliver vaccineret med imod coronavirus, yder effektiv beskyttelse.

Også når det gælder smittede med Delta-varianten, der hen over foråret og sommeren er blevet den mest dominerende variant i Danmark.

Notatet er baseret på en analyse, som SSI har foretaget med data fra 1. marts til den 3. august i år.

- I disse foreløbige analyser ser vi, at vaccinerne giver en ret høj beskyttelse mod at blive smittet med både Alfa- og Delta-varianten. Samtidig viser analysen, at beskyttelsen imod at blive indlagt er endnu bedre.

Det udtaler SSI’s konstituerede faglige direktør Tyra Grove Krause på SSI's hjemmeside.

Analysen dækker over 1404 tilfælde, hvor færdigvaccinerede personer blev testet positiv med Delta-varianten. Heraf blev 33 personer efterfølgende indlagt.

SSI skriver i notatet, at vaccinerne giver beskyttelse mod indlæggelse med Delta-varianten på 94 procent for Pfizer og på 97 procent for Moderna.

Ekstra Bladet beskrev onsdag, hvordan delta-varianten har fået de amerikanske myndigheder til at slå alarm. Især sydpå.