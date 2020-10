Studie: Blodtype beskytter mod corona

Har du blodtype 0, er risikoen for at få corona mindre. Det viser ny dansk forskning

Folk med blodtype 0 har en mindre risiko for at blive smittet med corona.

Det viser ny dansk forskning ifølge DR.

Ifølge forskningen er risikoen for at blive smittet med coronavirusset 13 procent lavere, når man har blodtype 0.

Personer med blodtype 0 får altså ikke coronavirus lige så let som personer med blodtyperne A, B og AB.

Hvis man finder 100 smittede blandt personer med blodtyperne A, B og AB, så vil der blandt dem med blodtype 0 kun være 87 smittede.

Cirka 42 procent af danskerne har blodtype 0.

Ved ikke hvorfor

Forskerne ved ikke endnu, hvorfor blodtype 0 beskytter bedre mod corona, men det vil være næste skridt.

- Vi kender ikke forklaringen på det endnu, men vi ved fra andre infektionssygdomme, at der kan være en sammenhæng mellem blodtype og det at få en infektion, siger professor ved Odense Universitetshospital Torben Barington til DR.

Den nye viden kan potentielt bruges til behandling af corona ifølge forskergruppen.

Hvis der kommer mangel på coronavaccine Danmark, når den er færdigudviklet, så kan det få betydning for, hvem der skal vaccineres først.

Forskellen er dog stadig så lille, at Torben Barington advarer imod, at dem med blodtype 0 tager for let på corona.