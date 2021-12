Studie: Boosterstik med Pfizer-vaccine beskytter mod omikron

Et israelsk studie støtter Pfizer/BioNTechs melding om, at et ekstra stik med deres vaccine giver øget beskyttelse mod omikronvarianten

Hvis man får et boosterstik med Pfizer/BioNTech-vaccinen, er man bedre beskyttet mod omikronvarianten af coronavirus.

Det viser et israelsk studie ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Studiets resultater ligger i tråd med den udmelding, som Pfizer/BioNTech selv kom med tidligere på ugen.

Her lød det, at et ekstra skud med deres vaccine kan vise sig at være tilstrækkeligt i kampen mod den nye omikronvariant.

Højere beskyttelse end to stik

I det israelske studie har man sammenlignet blodprøver fra 20 personer, som har fået to doser af vaccinen for fem til seks måneder siden, med blodprøver fra det samme antal mennesker, som har fået et boosterstik for en måned siden.

Resultatet viser, at personer, som har modtaget andet stik for fem eller seks måneder siden, har lavere beskyttelse mod omikronvarianten, mens personer, som har fået et boosterstik, i højere grad er beskyttet mod den nye variant.

Søndag blev det tredje vaccinestik i Danmark fremrykket for personer fra 40 år, så denne gruppe kan få det ekstra skud mod covid-19 allerede fire en halv måned efter det andet stik.

