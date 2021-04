Studie: Britisk variant er ikke så alvorlig som frygtet

En mere smitsom variant af coronavirusset, der første gang blev opdaget i den sydengelske by Kent, forårsager ikke mere alvorlig sygdom hos indlagte patienter end andre varianter.

Det viser en ny undersøgelse offentliggjort i det anerkendte, medicinske tidsskrift The Lancet. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Undersøgelsen analyserede en gruppe på 496 coronapatienter, der var indlagt på britiske hospitaler i november og december sidste år.

Resultaterne blev sammenlignet mellem patienter, der var smittet med den britiske variant kaldet B117, og patienter med andre varianter.

Forskerne fandt ingen forskel i risikoen for svær sygdom, død eller andre kliniske resultater hos patienterne med B117 og andre varianter.

Studiet er ifølge det britiske medie The Telegraph blevet fagfællebedømt. Ved en fagfællebedømmelse gennemgår uvildige forskere resultaterne for at sikre deres pålidelighed.

En selvstændig undersøgelse, der også er blevet offentliggjort i The Lancet, viser, at vacciner sandsynligvis vil være effektive mod den britiske variant.

Ifølge britiske forskere er coronavarianten mellem 40 og 70 procent mere smitsom end tidligere dominerende varianter.

Dette konkluderer den nye undersøgelse også.

Siden B117 blev opdaget i Kent i England i september sidste år, er den blevet den mest dominerende variant i USA, Tyskland og Danmark.

En undersøgelse foretaget af Statens Serum Institut (SSI) har tidligere vist, at personer smittet med B117 har en estimeret øget risiko for indlæggelse på 64 procent. Det er i forhold til personer smittet med den oprindelige variant.

SSI understregede dog i den forbindelse, at i langt de fleste tilfælde giver B117 milde forløb.