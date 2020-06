Studie: Coronavirus var i Italien i december

Coronavirussen, der har udløst en global pandemi, kan være kommet til Europa langt tidligere end hidtil antaget.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

En undersøgelse af spildevand har nemlig påvist, at virussen allerede var i Italien i december.

Tidligere har man ellers formodet, at virussen kun var udbredt i Kina i december og på det tidspunkt var i sin spæde start, og at Italien først blev ramt i løbet af februar. Men nu viser det sig altså, at Italien kan have været ramt langt tidligere.

Også fundet i januar

Undersøgelsen er torsdag offentliggjort af Istituto Superiore di Sanità, der er Italiens svar på Sundhedsstyrelsen.

I undersøgelsen har man fundet spor af coronavirus i spildevandet i både Milano og Torino i december.

- Resultaterne, der er bekræftet af to forskellige metoder i to forskellige laboratorier, indikerer tilstedeværelsen af SARS-COV-2 RNA (virussen bag sygdommen covid-19, red.) i prøver taget i Milano og Torino 18. december 2019 og i Bologna 29. januar 2020, lyder det fra Guiseppina La Rosa fra den italienske sundhedsstyrelse.

Forskerne bag studiet anbefaler, at man andre steder i verden også tester og overvåger spildevandet for at spore spredningen af covid-19.

Mange dødsfald

Det første officielle tilfælde af covid-19 i Italien er registreret i midten af februar, altså næsten to måneder efter, at virussen tilsyneladende har befundet sig i landet.

Siden har sygdommen spredt sig voldsomt i landet, og i skrivende stund er i alt 238.159 personer testet positiv for covid-19 i Italien, som i løbet af februar og marts var et af de lande, der var allerhårdest ramt af virussen, og som fik store udfordringer for sundhedssystemet på grund de mange smittede.

I alt 34.514 smittede har mistet livet i Italien.