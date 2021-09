Studie: Den forventede levetid er drastisk forværret

Covid-19 pandemien har resulteret i den største forværring af den forventede levetid i det vestlige Europa siden anden verdenskrig.

Det fremgår af et studie i International Journal og Epidemiology, som The Guardian har gennemgået.

Data kommer fra 29 lande og dækker store dele af Europa og USA. De viser, at pandemien har ødelagt flere års fremskridt.

Ikke siden krigen

De grupper, der er hårdest ramt på den forventede levetid, er mænd i USA, hvor den er faldet med 2,2 år siden 2019. Dernæst kommer mænd fra Litauen, hvor den forventede levetid er faldet med 1,7 år.

Det store tab i forventet levetid overgik tabene, fra da Sovjetunionen kollapsede.

Ikke siden 2. verdenskrig har vi set så drastisk et fald på så kort tid, siger medforfatter til studiet José Manuel Aburto.

- For vesteuropæiske lande som Spanien, England og Wales, Italien, Belgien og andre var seneste gang, man så så store fald i den forventede levetid fra fødsel på ét år, under 2. verdenskrig, siger han.

Forøgelsen ødelagt

Aburto fortæller også, at man i 22 af de 29 lande har set, at den forventede levetid er faldet med mere end et halvt år, og i 11 lande er den for kvinder faldet med over ét år.

- For at give det en kontekst så har det taget de lande 5,6 år at opnå forøgelsen af forventet levetid med ét år; en forøgelse ødelagt af covid-19-pandemien, siger han.

Folkene bag studiet anmoder nu alle lande om at frigive deres data, så man har mulighed for at forstå følgerne af covid-19 på verdensplan.