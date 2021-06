Studie: Det er de nye corona-symptomer

Der er tale om milde influenzalignende symptomer som løbende næse og nysen, hvis du er vaccineret, viser et nyt britisk studie

Hver tredje dansker er nu færdigvaccineret, og smittetallene er for alvor banket i bund.

Men det er ikke umuligt at blive smittet med corona, selvom man er vaccineret. I Israel blev ti personer på et plejehjem nord for Tel Aviv eksempelvis smittet med Delta-varianten tidligere i juni.

Bliver man smittet trods fuld vaccination, vil man givetvis mærke forskellige milde symptomer, viser et britisk studie.

Bliv testet

Det bygger på data fra 1,1 millioner briter, som har registreret deres symptomer i en app. Disse data er blevet udgivet i ZOE Covid Symptoms Study.

Her lyder konklusionen, at vaccinerede hyppigst oplever hovedpine, løbende næse eller nysen, hvis de bliver smittet.

I studiet lyder det videre, at vaccinerede bør lade sig teste, hvis de oplever disse symptomer:

'Hvis du er blevet vaccineret og begynder at nyse meget uden en forklaring, skal du blive hjemme og få en coronatest. Det gælder især, hvis du bor eller arbejder omkring mennesker, der har større risiko for at få corona'.

Symptomer på covid-19 De typiske symptomer på coronavirus for ikke-vaccinerede er ifølge Sundhedsstyrelsen følgende: Feber

Tør hoste

Vejrtrækningsbesvær

Træthed

Muskelsmerter

Ondt i halsen

Tab af smags- og lugtesans Nogle kan også opleve andre symptomer som eksempelvis kvalme og diarré. Det er forskelligt, hvilke symptomer man får, og hvor syg man bliver. Kilde: Sundhedsstyrelsen.dk Vis mere Vis mindre

Forhindrer alvorlig sygdom

Skulle man blive smittet trods vaccination, skal man dog ikke frygte at blive indlagt på hospitalet eller at få et alvorligt sygdomsforløb.

Det har ledende overlæge ved Aarhus Universitetshospital Lars Østergaard tidligere forklaret til Ekstra Bladet:

- Det er der intet, som tyder på foreløbigt. Det er sådan, at de antistoffer og det immunforsvar, som kroppen laver, måske ikke er så kraftigt, at man helt kan undgå at blive smittet, men man bliver ikke alvorligt syg, og det er vigtigt at fremhæve.

Vaccinerne fra Pfizer og Moderna har begge vist en effektivitet på cirka 95 procent. Men den nye Delta-variant, som første gang blev fundet i Indien i foråret, er langt mere smitsom, og derfor er effekten af vaccinerne heller ikke lige så høj, vurderer Lars Østergaard:

- Der er formentlig en øget risiko for at blive smittet med den her variant, selvom man er vaccineret.