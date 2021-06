Studie: Effekten af vacciner kan vare i årevis

De første danskere, der blev færdigvaccineret mod covid-19, modtog deres andet stik i midten af januar.

Ifølge retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen er færdigvaccinerede at betragte som immune i mindst otte måneder, og de første færdigvaccinerede står derfor i skrivende stund til ikke længere at være dækket, når vi når forbi midten af september måned.

Noget kan dog tyde på, at især mRNA-vaccinerne fra Pfizer/Biontech og Moderna kan opretholde en beskyttelse betydeligt længere - og potentielt i flere år.

Det viser et nyt studie udgivet i magasinet Nature ifølge New York Times.

Ikke lige så godt med Johnson & Johnson

Ifølge studiet kan tidligere vaccinerede helt undvære at få et skud mere, hvis ikke virussen muterer afgørende - hvilket man dog langtfra kan være sikker på.

Til gengæld peger studiet på, at personer, der tidligere har været smittet og siden bliver vaccineret, måske kan være immune resten af livet, selv hvis virussen muterer betragteligt.

Ifølge Ali Ellebedy, der er immunolog på Washington University i St. Louis, har studiet kun kigget på vaccinerne fra Pfizer/Biontech og Moderna og dermed ikke eksempelvis Johnson & Johnson. Han vurderer dog umiddelbart, at effekten af den ikke vil være lige så langvarig som de to mRNA-vacciner.

Varer ved meget længere end normalt

Baggrunden for studiet er, at man har undersøgt de såkaldte germinalcentre, der bliver formet i lymfeknuderne i forbindelse med infektion med covid-19 eller vaccination.

I forbindelse med smitte med covid-19 bliver germinalcentrene dannet i lungerne, men ved en vaccination bliver de dannet i armhulen, hvor forskerne kan studere dem, og på den måde har de i studiet haft mulighed for at følge dem.

Og her kunne forskerne konstatere, at germinalcentrene stadig var meget aktive 15 uger efter det første vaccinestik i alle 14 deltagere i studiet.

- At reaktionerne fortsatte i næsten fire måneder efter vaccinationen er et meget, meget godt tegn, siger Ali Ellebedy til New York Times.

Han fortæller, at germinalcentre typisk når deres højdepunkt efter én eller to uger, hvorefter de svækkes og næsten er væk efter fire til seks uger.

Studiet indikerer dermed, at vaccinerede mennesker vil være beskyttet på længere sigt - i hvert fald mod de eksisterende varianter. Personer med svækket immunforsvar eller personer, der tager immundæmpende medicin, skal dog muligvis have et tredje stik på et tidspunkt - mens tidligere smittede, der siden bliver vaccineret, måske aldrig får brug for det ekstra stik.

Det er endnu uvist, præcis hvor længe vaccinerne kan bevare deres effekt.

Netop de mulige mutationer af virussen skaber spredt bekymring rundt om i verden. Så sent som i weekenden kom det frem, at mutationen kaldet Delta Plus er konstateret i Danmark.